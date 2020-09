US OPEN 2020: सेरेना को हराकर फाइनल में पहुंचीं विक्टोरिया अजारेंका, नाओमी ओसाका से होगी टक्कर

यूएस ओपन 2020 के महिला वर्ग के दोनों फाइनलिस्ट तय हो गए। पहले सेमीफाइनल में जापान की नाओमी ओसाका ने अमेरिकी जेनिफर ब्रैडी को मात दी तो दूसरे सेमीफाइनल में विक्टोरिया अजारेंका ने सेरेना विलियम्स को धूल चटाते हुए फाइनल में प्रवेश किया।

Naomi Osaka has done it again 🔥

She beats Brady, 7-6(1), 3-6, 6-3, to reach her second #USOpen final in three years. pic.twitter.com/EEw6cab6Li — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020

Victorious.



Vika Azarenka goes from unseeded to the final of the #USOpen pic.twitter.com/r5ofqdmqET — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020

Former champion vs former finalist. Two players on a mission.



Saturday's final is gonna be fun. #USOpen pic.twitter.com/kUzEkSR3zZ — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020

अब नाओमी ओसाका और विक्टोरिया के बीच यूएस ओपन के महिला वर्ग का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। पहली बार सेमीफाइनल तक पहुंची अमेरिकी ब्रैडी को जापाान की चौथी सीड ओसाका ने 7-6(1) 3-6 6-3 से मात दी। यह ओसाका का तीन साल में दूसरा यूएस ओपन फाइनल होगा। वह 2018 में सेरेना को मात देकर चैंपियन बनी थीं।