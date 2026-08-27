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Hindi News ›   Sports ›   Tennis ›   Jakub Mensik and Karolina Muchova won Mixed doubles title at US Open match highlights and result

यूएस ओपन: मुचोवा और मेंसिक ने जीता यूएस ओपन मिश्रित युगल का खिताब, फाइनल में बेनसिच-कोबोली की जोड़ी को हराया

Thu, 27 Aug 2026 01:29 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Thu, 27 Aug 2026 01:29 PM IST
सार

कैरोलिना मुचोवा और याकुब मेंसिक ने यूएस ओपन में मिश्रित युगल वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। इन दोनों ने फाइनल में बेलिंडा बेनसिच और फ्लावियो कोबोली की जोड़ी को हराया।

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Jakub Mensik and Karolina Muchova won Mixed doubles title at US Open match highlights and result
कैरोलिना मुचोवा और याकुब मेंसिक - फोटो : US Open

विस्तार
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कैरोलिना मुचोवा और याकुब मेंसिक ने बेलिंडा बेनसिच और फ्लावियो कोबोली को 6-3, 1-6, 10-6 से हराकर यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब जीत लिया। चेक गणराज्य की जोड़ी ने दो दिन की इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन दोनों मुकाबले मैच टाईब्रेक में जीते। मेंसिक की तेज सर्विस और नेट पर शानदार खेल ने इस जोड़ी की जीत में अहम भूमिका निभाई।
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टाईब्रेक में मिली जीत
मेंसिक ने ऐस के साथ फाइनल का अंत किया। इस जोड़ी को 10 लाख डॉलर की पुरस्कार राशि मिली। सेमीफाइनल में भी मुचोवा और मेंसिक हार के करीब पहुंच गए थे लेकिन दो मैच प्वाइंट बचाने के बाद उन्होंने लगातार चार अंक जीतकर मीरा आंद्रीवा और आंद्रे रुबलेव को 5-4, 3-5, 11-9 से शिकस्त दी। फाइनल टूर्नामेंट का एकमात्र मुकाबला था जो सामान्य टेनिस मैच जैसा खेला गया। इसमें सेट छह गेम के थे और छह-छह की बराबरी पर टाईब्रेक हुआ। शुरुआती तीन दौर में सेट चार गेम के थे और चार-चार की बराबरी पर टाईब्रेक खेला गया था।
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बेनसिच और कोबोली ने पहले सेमीफाइनल में एलिना स्वितोलिना और गेल मोनफिल्स की पति-पत्नी की जोड़ी को 4-5, 4-1, 10-5 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी।
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