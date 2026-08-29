यूएस ओपन: चार महीने से अधिक समय बाद वापसी करेंगे अल्कारेज, खिताब बचाने की चुनौती; फॉर्म में वापसी का भरोसा
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sat, 29 Aug 2026 12:54 PM IST
सार
स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज यूएस ओपन के जरिये प्रतिस्पर्धी खेल में वापसी करेंगे। अल्कारेज के सामने खिताब बचाने की चुनौती होगी। उन्हें भरोसा है कि वह इस दौरान पुरानी फॉर्म हासिल करने में सफल रहेंगे।
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विस्तार
दाहिनी कलाई में लगी चोट के कारण चार महीने से अधिक समय तक खेल से बाहर रहने वाले कार्लोस अल्कारेज को उम्मीद है कि वह अपनी पुरानी फॉर्म में लौट कर रविवार से शुरू होने वाले यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपने खिताब का बचाव करने में सफल रहेंगे। मौजूदा चैंपियन अल्कारेज चोटिल होने के कारण फ्रेंच ओपन और विंबलडन में नहीं खेल पाए थे, लेकिन उन्हें लगता है कि वह वर्ष का अंतिम ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट खेलने के लिए तैयार हैं।
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अप्रैल से नहीं खेला कोई प्रतिस्पर्धी मुकाबला
स्पेन के इस 23 वर्षीय खिलाड़ी ने अप्रैल के बाद कोई प्रतिस्पर्धी में नहीं खेला है, लेकिन वह सोमवार को अच्छी शुरुआत करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी तकनीक में कोई बदलाव नहीं किया है और शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट होने का भरोसा जताया है। अल्कारेज ने कहा, मुझे प्रतिस्पर्धा की जरूरत है। मेरा और मेरी टीम का मानना है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं। वापसी का फैसला करना आसान नहीं था। मैंने इसके लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया है।
स्पेन के इस 23 वर्षीय खिलाड़ी ने अप्रैल के बाद कोई प्रतिस्पर्धी में नहीं खेला है, लेकिन वह सोमवार को अच्छी शुरुआत करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी तकनीक में कोई बदलाव नहीं किया है और शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट होने का भरोसा जताया है। अल्कारेज ने कहा, मुझे प्रतिस्पर्धा की जरूरत है। मेरा और मेरी टीम का मानना है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं। वापसी का फैसला करना आसान नहीं था। मैंने इसके लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया है।
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सिनर नहीं होंगे शामिल
अल्कारेज मौजूदा चैंपियन हैं और लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के प्रबल दावेदार हैं। एक साल पहले उन्होंने यानिक सिनर को हराकर नंबर एक रैंकिंग हासिल की थी। इस बार सिनर नहीं खेल रहे हैं। दाहिने घुटने में चोट के कारण उन्होंने नाम वापस ले लिया है। सिनर की अनुपस्थिति में अलेक्जेंडर ज्वेरेव शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। लेकिन सबकी निगाहें अल्कारेज पर टिकी हैं, जिन्होंने इसी साल ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर अपना सातवां ग्रैंडस्लैम खिताब जीता था।
कार्लोस अल्कारेज का पहला मुकाबला रोमन सफिउलिन से होगा। इस सप्ताह सेरेना विलियम्स के साथ मिश्रित युगल के कुछ मैच खेलकर उन्हें कुछ हद तक अभ्यास करने का मौका मिला था।
अल्कारेज मौजूदा चैंपियन हैं और लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के प्रबल दावेदार हैं। एक साल पहले उन्होंने यानिक सिनर को हराकर नंबर एक रैंकिंग हासिल की थी। इस बार सिनर नहीं खेल रहे हैं। दाहिने घुटने में चोट के कारण उन्होंने नाम वापस ले लिया है। सिनर की अनुपस्थिति में अलेक्जेंडर ज्वेरेव शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। लेकिन सबकी निगाहें अल्कारेज पर टिकी हैं, जिन्होंने इसी साल ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर अपना सातवां ग्रैंडस्लैम खिताब जीता था।
कार्लोस अल्कारेज का पहला मुकाबला रोमन सफिउलिन से होगा। इस सप्ताह सेरेना विलियम्स के साथ मिश्रित युगल के कुछ मैच खेलकर उन्हें कुछ हद तक अभ्यास करने का मौका मिला था।