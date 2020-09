US OPEN 2O20: पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचे ज्वेरेव, ओसाका का भी अंतिम चार में प्रवेश

महिला वर्ग में पूर्व चैंपियन नाओमी ओसाका तो पुरुषों में जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वरेव यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अंतिम चार में पहुंच गए। टूर्नामेंट की चौथी सीड जापान की ओसाका ने अमेरिका की गैरवरीयता प्राप्त शेल्बी रोजर्स को सीधे सेट में मात दी। विश्व में 93वीं रैकिंग की रोजर्स ने छठी वरीयता प्राप्त पेत्रा क्वितोवा को 7-6 (5), 3-6, 7-6 से हराकर उलटफेर किया था। 22 वर्षीय ओसाका को आर्थर ऐश स्टेडियम में 27 वर्षीय रोजर्स का काम तमाम करने में सिर्फ 1 घंटे 20 मिनट का वक्त लगा। 6-3, 6-4 से यह मैच जीतने वाली विश्व की नंबर नौ खिलाड़ी का सामना अब अंतिम चार में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचीं जेनिफर ब्रैडी से होगा। यह पहला मौका था जब नाओमी ओसाका शेल्बी रोजर्स को हराने में कामयाब हो पाई, इससे पहले हुए तीन मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले 2018 की यूएस ओपन चैंपियन नाओमी ओसाका ने सीधे सेटों में जीत दर्ज करके क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी।

Naomi Osaka. Jennifer Brady.

Both have been absolutely dominant. Only one will make it into the final.