US OPEN 2020: सुमित नागल का सफर थमा, एंडी मरे भी बाहर, तीसरे दौरे में सेरेना विलियम्स

पुरुष वर्ग में अनुभवी एंडी मरे और ग्रिगोर दिमित्रोव पुरुष एकल से बाहर हो गए जबकि तीसरे वरीय और पिछले साल के उपविजेता डेनिल मेदवेदेव ने 116वीं रैंकिंग के ऑस्ट्रेलियाई क्रिस्टाफेर ओकोनेल को 6-3, 6-2, 6-4 से पराजित किया।

