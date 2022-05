{"_id":"62958bfbac956e1cbf13fd47","slug":"rohan-bopanna-and-matwe-middelkoop-reaches-in-french-open-2022-semifinal-bopanna-in-his-first-grand-slam-semifinal-in-seven-years","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"French Open 2022: रोहन बोपन्ना और माटवे मिडिलकूप की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची, बोपन्ना ने 2015 के बाद पहली बार किया यह काम","category":{"title":"Tennis","title_hn":"टेनिस","slug":"tennis"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, पेरिस Published by: शक्तिराज सिंह Updated Tue, 31 May 2022 09:01 AM IST