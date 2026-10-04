{"_id":"6ac271ad57ec8c397407a449","slug":"novak-djokovic-breaks-rafael-nadal-s-record-with-comeback-win-vs-alexander-zverev-match-result-and-highlights-2026-10-04","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"चीन ओपन: नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा? सेमीफाइनल में जगह बनाई; ज्वेरेव को हराया","category":{"title":"Tennis","title_hn":"टेनिस","slug":"tennis"}}

विज्ञापन नोवाक जोकोविच ने चीन ओपन 2026 के क्वार्टर फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव के खिलाफ एक बार फिर शानदार वापसी करते हुए 4-6, 6-4, 6-4 से जीत दर्ज की और अंतिम चार में अपनी जगह पक्की कर ली। इस जीत के साथ ही उन्होंने किसी एक टूर्नामेंट में बिना हार के सबसे ज्यादा लगातार मैच जीतने के राफेल नडाल के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

चीन ओपन में जोकोविच ने जीते लगातार 32 मैच

इस जीत से चीन ओपन में जोकोविच का रिकॉर्ड 32-0 हो गया है। वह ओपन एरा में किसी एक टूर्नामेंट में लगातार 32 मैच जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड राफेल नडाल के नाम था, जिन्होंने रोलां गैरों में लगातार 31 मुकाबले जीते थे और 2009 में चौथे दौर में रॉबिन सोडरलिग के खिलाफ उन्हें पहली हार का सामना करना पड़ा था। यह उपलब्धि इसलिए भी और अधिक उल्लेखनीय है क्योंकि जोकोविच लंबे समय के बाद बीजिंग लौटे हैं। 39 वर्षीय खिलाड़ी इस साल चीन ओपन में 2015 के बाद पहली बार उतरे हैं, जब उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपना छठा खिताब जीता था। इससे पहले उन्होंने 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 और 2015 में भी इस ट्रॉफी को अपने नाम किया था।

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अब मेदवेदेव से होगा सामना

बीजिंग में हालांकि, जोकोविच का यह परफेक्ट रिकॉर्ड खतरे में पड़ता हुआ नजर आया। जर्मनी के शीर्ष वरीयता प्राप्त ज्वेरेव ने मुकाबले की मजबूत शुरुआत की और शुरुआती सेट में जोकोविच की सर्विस जल्दी तोड़कर उसे 6-4 से अपने नाम कर लिया। शानदार फॉर्म में चल रहे ज्वेरेव के खिलाफ सर्बियाई दिग्गज को अपनी लय हासिल करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। अब सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच का मुकाबला डेनियल मेदवेदेव से होगा। तीसरे वरीयता प्राप्त रूसी खिलाड़ी ने रविवार को पहले मुकाबले में फ्रांसिस्को सेरुंडोलो को 7-6(4), 6-3 से हराकर अंतिम चार में प्रवेश किया है।

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