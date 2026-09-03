{"_id":"6a98f1ba3bcf5fc4df05da28","slug":"carlos-alcaraz-storms-into-us-open-3rd-round-after-beating-jamie-faria-match-results-and-updates-2026-09-03","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूएस ओपन: कार्लोस अल्कारेज ने तीसरे दौर में जगह बनाई, अब चीनी खिलाड़ी से होगा सामना; पेगुला ने केनिन को हराया","category":{"title":"Tennis","title_hn":"टेनिस","slug":"tennis"}}

विज्ञापन गत चैंपियन कार्लोस अल्कारेज ने पुर्तगाल के जैमे फारिया को 4-6, 6-0, 6-3, 6-2 से हराकर यूएस ओपन के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। अप्रैल में दाहिने कलाई की चोट से जूझने के बाद अपना पहला टूर्नामेंट खेल रहे अल्कारेज को लय पाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन पहला सेट गंवाने के बाद उन्होंने शानदार वापसी की। दुनिया के 72वें नंबर के खिलाड़ी फारिया ने बेहतरीन शुरुआत करते हुए 3-3 पर पहला ब्रेक हासिल किया और पहला सेट 6-4 से अपने नाम कर लिया।

दूसरे सेट में अल्कारेज ने किया पलटवार

इसके बाद स्पेनिश खिलाड़ी ने दूसरे सेट में जोरदार पलटवार किया, अपने पहले सर्विस गेम में ब्रेक प्वाइंट बचाने के बाद लगातार आठ गेम जीते। अल्कारेज ने एक बेहतरीन फोरहैंड पास के साथ फारिया की सर्विस तोड़ी और मात्र 33 मिनट में दूसरा सेट 6-0 से जीत लिया। अल्कारेज ने तीसरे और चौथे सेट में भी अपना दबदबा बनाए रखा और आत्मविश्वास के साथ खेले। उन्होंने 2 घंटे 40 मिनट में जीत दर्ज कर 2026 में ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट्स में अपने अजेय 9-0 के रिकॉर्ड को बरकरार रखा।



23 वर्षीय अल्कारेज रोजर फेडरर के बाद यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाले पहले खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं। फेडरर ने 2004 से 2008 तक लगातार पांच बार यह टूर्नामेंट जीता था। दो बार के यूएस ओपन चैंपियन अल्कारेज ने 2022 में न्यूयॉर्क में अपना पहला ग्रैंडस्लैम खिताब जीता था और 2025 में फिर से यह ट्रॉफी उठाई थी। इस साल की शुरुआत में वह 22 साल की उम्र में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बने थे। अगले दौर में अल्कारेज का मुकाबला चीन के वू यिबिंग से होगा, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जेम्स डकवर्थ को 7-5, 6-3, 6-1 से हराया है। दोनों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में अल्कारेज 1-0 से आगे हैं, उनकी इकलौती भिड़ंत 2024 में शंघाई में हुई थी।

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