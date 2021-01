अस्पताल में गुजारा बचपन, हाथों में तीन-तीन अंगुलियां, फिर भी कर रहीं कोर्ट पर कमाल

सार पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के मुख्य दौर में खेलेंगी जोंस। दाहिने पैर में तीन और बाएं में चार अंगुलियां हैं पर फुटवर्क का जवाब नहीं। जोंस ने 73 लाख रुपये तय कर लिए हैं जो उनके करियर की सबसे बड़ी इनामी राशि होगी। अगर वह दूसरे दौर में पहुंचती हैं तो इससे ज्यादा पैसे मिलेंगे। जोंस ने अब तक 5 आईटीएफ खिताब जीते हैं। 118 मैच में से 64 जीते हैं ।



20-year-old Francesca Jones has qualified for the @AustralianOpen main draw after being told by doctors that she wouldn't be able to play tennis 🙌 pic.twitter.com/dXHOFZopTV