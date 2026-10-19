एशियन पैरा गेम्स: मोना ने स्वर्ण और अवनि ने रजत जीतकर रचा इतिहास, पीएम मोदी और खेल मंत्री मांडविया ने दी बधाई

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पीएमओ ने प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से एक्स पर अवनि लेखरा को बधाई देते हुए लिखा, 'अवनि लेखरा को शानदार सिल्वर, एशियन पैरा गेम्स 2026 में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 इवेंट में शानदार स्कोर के साथ सिल्वर जीतने पर बधाई। उनकी लगातार कोशिशों और पक्के इरादे से देश को गर्व महसूस होता रहेगा। उनके आगे के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।' विज्ञापन



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खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी मोना अग्रवाल और अवनि लेखरा को उनकी सफलता के लिए बधाई दी है। मांडविया ने एक्स पर लिखा, 'डबल पोडियम, डबल प्राइड। मोना अग्रवाल को एशियन पैरा गेम्स रिकॉर्ड 250.0 के साथ गोल्ड जीतने पर और अवनि लेखरा को महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 इवेंट में सिल्वर जीतने पर बहुत-बहुत बधाई। एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत के लिए एक सुनहरी शुरुआत।'



मोना अग्रवाल और अवनि लेखरा ने सोमवार को यहां ऐची प्रीफ. जनरल शूटिंग गैलरी में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 इवेंट में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते। मोना ने एशियन पैरा गेम्स का रिकॉर्ड 250 का स्कोर बनाकर गोल्ड मेडल जीता, जबकि अवनि ने 249.6 का स्कोर बनाकर सिल्वर मेडल जीता। इन पदकों के साथ एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत का खाता खुला। दक्षिण कोरिया की युनरी ली ने 227.9 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। पीएमओ ने प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से एक्स पर अवनि लेखरा को बधाई देते हुए लिखा, 'अवनि लेखरा को शानदार सिल्वर, एशियन पैरा गेम्स 2026 में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 इवेंट में शानदार स्कोर के साथ सिल्वर जीतने पर बधाई। उनकी लगातार कोशिशों और पक्के इरादे से देश को गर्व महसूस होता रहेगा। उनके आगे के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।'खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी मोना अग्रवाल और अवनि लेखरा को उनकी सफलता के लिए बधाई दी है। मांडविया ने एक्स पर लिखा, 'डबल पोडियम, डबल प्राइड। मोना अग्रवाल को एशियन पैरा गेम्स रिकॉर्ड 250.0 के साथ गोल्ड जीतने पर और अवनि लेखरा को महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 इवेंट में सिल्वर जीतने पर बहुत-बहुत बधाई। एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत के लिए एक सुनहरी शुरुआत।'मोना अग्रवाल और अवनि लेखरा ने सोमवार को यहां ऐची प्रीफ. जनरल शूटिंग गैलरी में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 इवेंट में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते। मोना ने एशियन पैरा गेम्स का रिकॉर्ड 250 का स्कोर बनाकर गोल्ड मेडल जीता, जबकि अवनि ने 249.6 का स्कोर बनाकर सिल्वर मेडल जीता। इन पदकों के साथ एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत का खाता खुला। दक्षिण कोरिया की युनरी ली ने 227.9 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन पैरा गेम्स 2026 में निशानेबाजी में गोल्ड जीतने वाली मोना अग्रवाल और सिल्वर जीतने वाली अवनि लेखरा को बधाई दी है। मोना और अवनि ने अपने पदकों से भारत का खाता खोला है। पीएमओ ने प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से एक्स पर मोना अग्रवाल को बधाई देते हुए लिखा, 'मोना अग्रवाल को एशियन पैरा गेम्स 2026 में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 इवेंट में गोल्ड जीतने पर बधाई। उनके शानदार स्कोर की वजह से उन्होंने एक नया एशियन पैरा गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया है। यह एक शानदार उपलब्धि है, जो भारत के पहले दिन को और भी खास बनाती है। उनकी सटीकता, पक्का इरादा और धैर्य सच में तारीफ के काबिल है। आगे के कॉम्पिटिशन में उन्हें लगातार सफलता की शुभकामनाएं।'