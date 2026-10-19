पोलियो से नहीं टूटा हौसला: मां बनने के बाद थामी राइफल; चुनौतियों से लड़कर मोना ने इस तरह जीता एशियाड का स्वर्ण

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राजस्थान के सीकर में जन्मी मोना अग्रवाल ने अपनी मेहनत और हौसले से साबित किया है कि मुश्किल परिस्थितियां किसी के सपनों का रास्ता नहीं रोक सकतीं। नौ महीने की उम्र में पोलियो से प्रभावित होने के बाद उनके लिए जीवन की राह आसान नहीं रही, लेकिन उन्होंने खेल को अपनी पहचान बनाने का जरिया बनाया। पहले पैरा एथलेटिक्स, पावरलिफ्टिंग और सिटिंग वॉलीबॉल में हाथ आजमाया और फिर निशानेबाजी को चुना। अब 2026 एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने अपनी प्रेरणादायक यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ दी है। विज्ञापन



महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 फाइनल में मोना ने 250.0 अंक हासिल किए। उन्होंने भारत की ही अवनि लेखरा को महज 0.4 अंक से पीछे छोड़कर स्वर्ण पदक जीता। अवनि को 249.6 अंकों के साथ रजत पदक मिला। इस तरह दोनों भारतीय निशानेबाजों ने स्पर्धा में शीर्ष दो स्थान हासिल किए। विज्ञापन

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नौ महीने की उम्र में हुआ पोलियो, फिर भी नहीं मानी हार

मोना का जन्म आठ नवंबर 1987 को राजस्थान के सीकर में हुआ था। नौ महीने की उम्र में पोलियो से उनके दोनों पैर प्रभावित हुए। इसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और कला विषय में स्नातक की डिग्री हासिल की। जीवन में आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्होंने नौकरी भी की और मानव संसाधन तथा मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में काम किया। मोना की खेल यात्रा निशानेबाजी से शुरू नहीं हुई थी। उन्होंने पैरा एथलेटिक्स में शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और जैवलिन थ्रो जैसी स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने पैरा पावरलिफ्टिंग में भी अपनी क्षमता दिखाई। हालांकि, उनकी खेल यात्रा का एक अहम अध्याय सिटिंग वॉलीबॉल रहा।



वॉलीबॉल में भी दिखाया दम, राजस्थान को दिलाया स्वर्ण

मोना ने सिटिंग वॉलीबॉल में भी अपनी पहचान बनाई। 2019 में उन्होंने राष्ट्रीय सिटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम की कप्तानी की। उनकी अगुआई में टीम ने स्वर्ण पदक जीता। इस उपलब्धि ने दिखाया कि वह सिर्फ व्यक्तिगत स्पर्धाओं में ही नहीं, बल्कि टीम खेल में भी अहम भूमिका निभा सकती हैं। इसके बाद उन्होंने दिसंबर 2021 में निशानेबाजी को अपना करियर बनाने का फैसला किया। एक नए खेल में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन मोना ने लगातार मेहनत की। कम समय में उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी।

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तीन साल से भी कम समय में पैरालंपिक पदक

मोना की मेहनत का असर जल्द दिखने लगा। 2023 में उन्होंने विश्व पैरा शूटिंग विश्व कप में पदक जीता। उसी साल उन्होंने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मार्च 2024 में नई दिल्ली में हुए विश्व कप में उन्होंने 250.7 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता और एशियाई रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद मोना ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इसी उपलब्धि और अन्य प्रदर्शन के लिए उन्हें 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

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