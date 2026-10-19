एशियन पैरा गेम्स: आखिरी निशाने तक रहा रोमांच! मोना ने अवनि को पछाड़कर जीता स्वर्ण; महज 0.4 अंक से तय हुआ फैसला

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विज्ञापन भारत की मोना अग्रवाल और अवनि लेखरा ने 2026 एशियाई पैरा खेलों में निशानेबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को स्वर्ण और रजत पदक दिलाए। महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 फाइनल में दोनों भारतीय निशानेबाजों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। मुकाबले में कभी अवनि ने बढ़त बनाई तो कभी मोना आगे निकल गईं। आखिरकार मोना ने 250.0 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि अवनि 249.6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। दोनों के बीच अंतर महज 0.4 अंक का रहा। दक्षिण कोरिया की ली युनरी ने 227.9 अंकों के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया।

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अवनि ने की शानदार शुरुआत, मोना भी पीछे नहीं

फाइनल में अवनि लेखरा ने शुरुआत से ही अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। उन्होंने पहली सीरीज में 53.2 अंक हासिल किए। दूसरी सीरीज के बाद उनका कुल स्कोर 104.8 अंक हो गया और वह शीर्ष स्थान पर बनी रहीं। दूसरी ओर, मोना अग्रवाल ने भी शानदार प्रदर्शन किया और 102.9 अंकों के साथ अवनि के करीब रहीं। शुरुआती सीरीज में अवनि ने बढ़त बनाए रखी, लेकिन मोना लगातार अंतर कम करने की कोशिश करती रहीं। मुकाबले में दोनों भारतीय निशानेबाजों के बीच अंकों का फासला ज्यादा नहीं रहा, जिससे फाइनल का रोमांच बढ़ता गया।



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दोनों के बीच बार-बार बदली बढ़त

मुकाबले के अगले चरण में मोना ने अवनि को कड़ी चुनौती दी। स्टेज-2 की पहली सीरीज के बाद अवनि के 126.4 अंक थे, जबकि मोना 123.7 अंकों पर थीं। इसके बाद अवनि ने अपनी बढ़त बढ़ाई और 146.8 अंकों तक पहुंच गईं। मोना के खाते में उस समय 144.7 अंक थे। इसके बाद मुकाबले में दोनों निशानेबाजों के बीच कांटे की टक्कर जारी रही। स्टेज-2 की अगली सीरीज में मोना ने 165.7 अंक हासिल किए, जबकि अवनि का स्कोर 167.2 अंक था। इसके बाद दोनों के बीच मुकाबला और करीबी हो गया। एक समय अवनि 186.9 अंकों पर थीं, जबकि मोना 187.1 अंक हासिल कर उनसे आगे निकल गईं।





मुकाबले के अगले चरण में मोना ने अवनि को कड़ी चुनौती दी। स्टेज-2 की पहली सीरीज के बाद अवनि के 126.4 अंक थे, जबकि मोना 123.7 अंकों पर थीं। इसके बाद अवनि ने अपनी बढ़त बढ़ाई और 146.8 अंकों तक पहुंच गईं। मोना के खाते में उस समय 144.7 अंक थे। इसके बाद मुकाबले में दोनों निशानेबाजों के बीच कांटे की टक्कर जारी रही। स्टेज-2 की अगली सीरीज में मोना ने 165.7 अंक हासिल किए, जबकि अवनि का स्कोर 167.2 अंक था। इसके बाद दोनों के बीच मुकाबला और करीबी हो गया। एक समय अवनि 186.9 अंकों पर थीं, जबकि मोना 187.1 अंक हासिल कर उनसे आगे निकल गईं।

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