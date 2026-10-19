एशियन पैरा गेम्स LIVE: शीतल देवी ने की विश्व रिकॉर्ड की बराबरी, जीत पाएंगी स्वर्ण? निशानेबाजी में पदक से चूके

09:16 AM, 19-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: निशानेबाजी में पुरुष 10 मीटर एयर राइफल SH1 में पदक से चूके स्वरूप उन्हालकर एशियन पैरा गेम्स में भारत को निशानेबाजी में मामूली अंतर से पदक नहीं मिल सका। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा के फाइनल में स्वरूप उन्हालकर चौथे स्थान पर रहे। कजाखस्तान के येर्किन गब्बासोव ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि दक्षिण कोरिया के जुनहो पार्क और जांगहो ली ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए।



एशियन पैरा गेम्स में भारत को निशानेबाजी में मामूली अंतर से पदक नहीं मिल सका। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा के फाइनल में स्वरूप उन्हालकर चौथे स्थान पर रहे। कजाखस्तान के येर्किन गब्बासोव ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि दक्षिण कोरिया के जुनहो पार्क और जांगहो ली ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए।

09:09 AM, 19-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: पुरुष 10 मीटर एयर राइफल SH1 फाइनल पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा का फाइनल शुरू हो गया है। भारत के स्वरूप महावीर उन्हालकर और राकेश निदागुंडी निशाना लगा रहे हैं। दोनों ने क्वालिफिकेशन राउंड में अंतिम स्थानों पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। लाइव अपडेट के लिए जुड़े रहें! पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा का फाइनल शुरू हो गया है। भारत के स्वरूप महावीर उन्हालकर और राकेश निदागुंडी निशाना लगा रहे हैं। दोनों ने क्वालिफिकेशन राउंड में अंतिम स्थानों पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। लाइव अपडेट के लिए जुड़े रहें!

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09:01 AM, 19-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: महिला J2 -52 किग्रा सेमीफाइनल भारतीय जूडो खिलाड़ी कोकिला ने महिला J2 -52 किग्रा के सेमीफाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन चीन की यी लियू को हराकर सबको चौंका दिया। इस जीत के साथ उन्होंने कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया है। अब वह दोपहर 12:30 बजे स्वर्ण पदक के मुकाबले में किर्गिस्तान की आइबिके उलानबेक क्यजी से भिड़ेंगी। भारतीय जूडो खिलाड़ी कोकिला ने महिला J2 -52 किग्रा के सेमीफाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन चीन की यी लियू को हराकर सबको चौंका दिया। इस जीत के साथ उन्होंने कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया है। अब वह दोपहर 12:30 बजे स्वर्ण पदक के मुकाबले में किर्गिस्तान की आइबिके उलानबेक क्यजी से भिड़ेंगी।

08:32 AM, 19-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: शीतल देवी ने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की भारत की पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने महिला कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए 720 में से 704 अंक हासिल किए। इसके साथ ही उन्होंने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की और नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 698 अंकों के पिछले एशियाई रिकॉर्ड को छह अंकों के अंतर से तोड़ दिया।



भारत की पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने महिला कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए 720 में से 704 अंक हासिल किए। इसके साथ ही उन्होंने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की और नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 698 अंकों के पिछले एशियाई रिकॉर्ड को छह अंकों के अंतर से तोड़ दिया।

08:31 AM, 19-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: जूडो, पुरुष J1 -70 किग्रा पेरिस पैरालंपिक के कांस्य पदक विजेता कपिल परमार ने पुरुषों के J1 -70 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने मंगोलिया के बाट-एर्डेने बातारसुरेन को 4 मिनट 53 सेकंड में इप्पोन के जरिए हराकर अंतिम चार में अपना स्थान पक्का किया।



पेरिस पैरालंपिक के कांस्य पदक विजेता कपिल परमार ने पुरुषों के J1 -70 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने मंगोलिया के बाट-एर्डेने बातारसुरेन को 4 मिनट 53 सेकंड में इप्पोन के जरिए हराकर अंतिम चार में अपना स्थान पक्का किया।

08:30 AM, 19-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: पुरुष 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन SH1 राकेश निदागुंडी (619.3 अंक) और स्वरूप उन्हालकर (617.4 अंक) ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। दोनों भारतीय निशानेबाज क्वालिफिकेशन राउंड में क्रमशः सातवें और आठवें स्थान पर रहे। भारतीय जोड़ी अब सुबह 8:40 बजे शुरू होने वाले फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए निशाना लगाएगी।



राकेश निदागुंडी (619.3 अंक) और स्वरूप उन्हालकर (617.4 अंक) ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। दोनों भारतीय निशानेबाज क्वालिफिकेशन राउंड में क्रमशः सातवें और आठवें स्थान पर रहे। भारतीय जोड़ी अब सुबह 8:40 बजे शुरू होने वाले फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए निशाना लगाएगी।

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08:29 AM, 19-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 मोना सिंह और अवनी लेखरा का क्वालिफिकेशन राउंड पूरा हो गया है। छह सीरीज के बाद कुल 629.1 अंक हासिल कर मोना ने एशियन पैरा गेम्स का क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि, वह 629.4 अंकों के विश्व रिकॉर्ड से मामूली अंतर से चूक गईं। यह रिकॉर्ड उनकी हमवतन अवनी लेखरा और स्लोवाकिया की वाकोविचोवा वेरोनिका के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। वहीं, अवनी लेखरा 626.4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही हैं। हालांकि, कुछ अन्य खिलाड़ियों का क्वालिफिकेशन राउंड अभी पूरा होना बाकी है। मोना सिंह और अवनी लेखरा का क्वालिफिकेशन राउंड पूरा हो गया है। छह सीरीज के बाद कुल 629.1 अंक हासिल कर मोना ने एशियन पैरा गेम्स का क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि, वह 629.4 अंकों के विश्व रिकॉर्ड से मामूली अंतर से चूक गईं। यह रिकॉर्ड उनकी हमवतन अवनी लेखरा और स्लोवाकिया की वाकोविचोवा वेरोनिका के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। वहीं, अवनी लेखरा 626.4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही हैं। हालांकि, कुछ अन्य खिलाड़ियों का क्वालिफिकेशन राउंड अभी पूरा होना बाकी है।

08:28 AM, 19-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: महिला W1 तीरंदाजी में स्वाति चौधरी शीर्ष पर भारत की स्वाति चौधरी ने महिला W1 तीरंदाजी स्पर्धा के रैंकिंग राउंड में शीर्ष स्थान हासिल किया। छह खिलाड़ियों के इस मुकाबले में उन्होंने 648 अंक हासिल किए, जो गेम्स रिकॉर्ड भी है। इसके साथ ही स्वाति ने शीर्ष वरीयता हासिल की।



भारत की स्वाति चौधरी ने महिला W1 तीरंदाजी स्पर्धा के रैंकिंग राउंड में शीर्ष स्थान हासिल किया। छह खिलाड़ियों के इस मुकाबले में उन्होंने 648 अंक हासिल किए, जो गेम्स रिकॉर्ड भी है। इसके साथ ही स्वाति ने शीर्ष वरीयता हासिल की।

08:28 AM, 19-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: पुरुष रिकर्व तीरंदाजी रैंकिंग राउंड हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पुरुष रिकर्व रैंकिंग राउंड पूरा कर लिया है। हरविंदर 631 अंकों के साथ पांचवें और विजय 630 अंकों के साथ सातवें स्थान पर रहे। दक्षिण कोरिया के क्वाक गॉनह्वी ने 661 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि इंडोनेशिया के खोलिदीन 640 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पुरुष रिकर्व रैंकिंग राउंड पूरा कर लिया है। हरविंदर 631 अंकों के साथ पांचवें और विजय 630 अंकों के साथ सातवें स्थान पर रहे। दक्षिण कोरिया के क्वाक गॉनह्वी ने 661 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि इंडोनेशिया के खोलिदीन 640 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे।