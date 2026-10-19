{"_id":"6ad5b1e31bd19b8270098481","slug":"video-haryana-punjab-madhya-pradesh-and-uttar-pradesh-have-reached-the-semi-finals-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सेमीफाइनल में पहुंचे","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

झांसी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप में रविवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। चार मुकाबलों में हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की टीमों ने जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला हरियाणा और चंडीगढ़ के बीच खेला गया। इसमें हरियाणा की टीम ने जीत हासिल की। दूसरे क्वार्टर फाइनल में पंजाब ने महाराष्ट्र को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। तीसरे मुकाबले में मध्य प्रदेश ने बंगाल को पराजित किया। वहीं, चौथे और अंतिम क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश की टीम ने मणिपुर को हराकर सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया। प्रतियोगिता के तहत सोमवार को सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इन मुकाबलों में जीत दर्ज करने वाली टीमें फाइनल में जगह बनाने के लिए मैदान पर उतरेंगी।

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