शतरंज: चेस ओलंपियाड में भारतीय टीम ने जीते सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल, पीएम मोदी ने दी बधाई; क्या बोले?

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पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "हमारे शतरंज खिलाड़ियों को बधाई। उनका जुनून और दृढ़ संकल्प मिसाल कायम करने वाला है। उम्मीद है कि ये सफलताएं और भी कई युवाओं को शतरंज खेलने और उसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेंगी।"रविवार को अंतिम राउंड के मुकाबलों के ड्रॉ रहने के बाद भारतीय पुरुष ओपन टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि महिला टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पुरुष ओपन वर्ग में भारत ने हंगरी के खिलाफ 2-2 से मुकाबला ड्रॉ खेला और अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। मौजूदा विश्व चैंपियन डी. गुकेश को ग्लेब डुडिन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अर्जुन एरिगैसी ने पीटर लेको को हराकर भारत को महत्वपूर्ण अंक दिलाए।मेजबान उज्बेकिस्तान ने आखिरी राउंड में यूक्रेन को 2.5-1.5 से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। मुखिद्दीन मदामिनोव ने रोमन देहतिआरोव को हराकर टीम की जीत में निर्णायक भूमिका निभाई। उज्बेकिस्तान ने भारत और जर्मनी से दो अंक आगे रहते हुए अपना दूसरा शतरंज ओलंपियाड खिताब जीता। भारत ने टाई-ब्रेक के आधार पर सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि जर्मनी ने नीदरलैंड्स को 2.5-1.5 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। जर्मनी की ओर से मैथियास ब्लूबाउम की जीत अहम साबित हुई।महिला वर्ग में भारतीय टीम ने जॉर्जिया के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेलकर पोडियम पर अपनी जगह पक्की की। सविता श्री ने दबाव भरे मुकाबले में मेरी अराबिद्जे के खिलाफ ड्रॉ खेलकर टीम के लिए महत्वपूर्ण परिणाम हासिल किया, जिससे भारत तीसरे स्थान पर बना रहा और ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रहा।महिला वर्ग का गोल्ड मेडल चीन ने वियतनाम को 3-1 से हराकर जीता। वहीं, कजाकिस्तान ने पोलैंड के खिलाफ 2-2 की बराबरी के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया। चीन ने बाकी टीमों पर दो अंकों की बढ़त के साथ अपना सातवां महिला शतरंज ओलंपियाड खिताब जीता। भारत ने टाई-ब्रेक में अमेरिका, पोलैंड, आर्मेनिया और मंगोलिया को पीछे छोड़ते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इस तरह भारतीय दल ने टूर्नामेंट का समापन शानदार प्रदर्शन के साथ किया, जहां पुरुष और महिला दोनों टीमों ने शीर्ष तीन में जगह बनाकर देश को डबल पोडियम फिनिश दिलाई।