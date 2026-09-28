एशियन गेम्स 2026: 'तीन अंकों के बारे में सोचती रहती हूं', हार के बाद पीवी सिंधू ने क्यों उठाए शेड्यूल पर सवाल?

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चेन ने लगातार तीन अंक लेकर 21-18 से दूसरा गेम जीत लिया और फिर निर्णायक गेम में 21-10 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। सिंधू के लिए दूसरे गेम के वे तीन अंक अब भी सबसे बड़ा दर्द बने हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ‘मेरा एशियन गेम्स अभियान खत्म हो गया है और मैं दर्द में हूं। क्वार्टर फाइनल जीतने से सिर्फ तीन अंक दूर थी। मैं बार-बार उन्हीं तीन अंकों के बारे में सोच रही हूं।’ विज्ञापन भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू का एशियन गेम्स अभियान महिला एकल क्वार्टर फाइनल में हार के साथ खत्म हो गया। रविवार को सिंधू को चीन की विश्व नंबर-चार चेन यूफेई ने 21-11, 18-21, 10-21 से हराया। सिंधू ने पहला गेम आसानी से अपने नाम किया था, लेकिन दूसरे गेम में 18-18 के बाद मुकाबले का रुख बदल गया।

कोर्ट पर वीडियो रिव्यू नहीं मिलने से भी नाराजगी

सिंधू ने मैच में वीडियो रिव्यू सिस्टम की गैरमौजूदगी पर भी सवाल उठाया। उनका क्वार्टर फाइनल कोर्ट-4 पर खेला गया, जहां वीडियो रेफरल की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। एशियन गेम्स में यह सिस्टम सिर्फ कोर्ट-1 और कोर्ट-2 पर इस्तेमाल किया जा रहा था। सिंधू का मानना था कि कुछ करीबी लाइन कॉल उनके पक्ष में जा सकते थे और इससे दूसरे गेम का मोमेंटम भी बदल सकता था। हालांकि, कोर्ट-4 पर वीडियो रिव्यू उपलब्ध नहीं होने के कारण इन फैसलों की समीक्षा का विकल्प नहीं था।

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18 घंटे में तीन मैच, सिंधू बोलीं- इसका असर पड़ा

सिंधू ने व्यस्त कार्यक्रम को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने करीब 18 घंटे में तीन महिला एकल मुकाबले खेले। जापान की टोमोका मियाजाकी के खिलाफ उनका तीसरे दौर का मैच रविवार तड़के करीब 1:30 बजे खत्म हुआ। इसके बाद 12 घंटे से भी कम समय में उन्हें चेन यूफेई के खिलाफ क्वार्टर फाइनल खेलना पड़ा। सिंधू ने लिखा, ‘18 घंटे में तीन मैच। सुबह तीन बजे वापस आई और फिर 8:30 बजे बाहर निकलना पड़ा। इसका असर पड़ा।’ इस व्यस्त कार्यक्रम का असर अन्य खिलाड़ियों पर भी पड़ा। भारत की उन्नति हुड्डा ने भी करीब 26 घंटे में तीन मैच खेले और क्वार्टर फाइनल में जापान की अकाने यामागुची से हार गईं।

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सिंधू बोलीं- एक हार मेरी यात्रा तय नहीं कर सकती

एशियन गेम्स में शेड्यूल को लेकर चीन की महिला युगल विश्व नंबर-1 खिलाड़ी तान निंग और भारत के एचएस प्रणय भी सवाल उठा चुके हैं। तान निंग ने कार्यक्रम को अनुचित बताया था, जबकि प्रणय ने खासकर टीम इवेंट खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए कम रिकवरी समय पर चिंता जताई थी। हालांकि, सिंधू ने अपने चौथे एशियन गेम्स अभियान को लेकर गर्व भी जताया। उन्होंने लिखा, ‘2014 में अपने पहले एशियन गेम्स से लेकर अब अपने चौथे एशियन गेम्स तक, 12 साल भारत के लिए अपना सबकुछ दिया है।’ उन्होंने कहा, ‘एक दर्दनाक नतीजा उस सफर को परिभाषित नहीं कर सकता, जो मेरे लिए इतना मायने रखता है।’



एशियन गेम्स में शेड्यूल को लेकर चीन की महिला युगल विश्व नंबर-1 खिलाड़ी तान निंग और भारत के एचएस प्रणय भी सवाल उठा चुके हैं। तान निंग ने कार्यक्रम को अनुचित बताया था, जबकि प्रणय ने खासकर टीम इवेंट खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए कम रिकवरी समय पर चिंता जताई थी। हालांकि, सिंधू ने अपने चौथे एशियन गेम्स अभियान को लेकर गर्व भी जताया। उन्होंने लिखा, ‘2014 में अपने पहले एशियन गेम्स से लेकर अब अपने चौथे एशियन गेम्स तक, 12 साल भारत के लिए अपना सबकुछ दिया है।’ उन्होंने कहा, ‘एक दर्दनाक नतीजा उस सफर को परिभाषित नहीं कर सकता, जो मेरे लिए इतना मायने रखता है।’