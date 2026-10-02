खेल स्वर्ण रजत कांस्य कुल भारत 13 25 35 73 तीरंदाजी 4 2 1 7 एथलेटिक्स 1 9 14 24 बैडमिंटन 0 0 1 1 बॉक्सिंग 2 0 3 5 क्रिकेट 1 0 0 1 कबड्डी 2 0 0 2 कुराश 0 0 1 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स 0 0 1 1 रोइंग 0 0 1 1 नौकायन 0 1 2 3 सेपकटकरा 0 0 1 1 शूटिंग 3 8 4 15 सॉफ्ट टेनिस 0 0 1 1 स्क्वैश 0 2 3 5 टेबल टेनिस 0 0 1 1 भारोत्तोलन 0 1 0 1 कुश्ती 0 1 1 2 वुशू 0 1 0 1

मुकाबला खत्म होने के बाद का दृश्य भी खास रहा। चेन निएन-चिन ने परवीन को गले लगाया और फिर उन्हें गोदी में उठाकर जश्न मनाया। वह परवीन की जीत पर खुश नजर आईं। रिंग के अंदर स्वर्ण के लिए कड़ी टक्कर देने वाली दोनों मुक्केबाजों के बीच मुकाबले के बाद दिखा यह सम्मान खेल भावना की खूबसूरत तस्वीर पेश कर गया। परवीन के लिए यह स्वर्ण पदक का पल था, तो चेन का यह अंदाज भी लोगों का दिल जीतने वाला रहा।परवीन का स्वर्ण एशियाई खेलों में भारत का 13वां स्वर्ण पदक है। वहीं, मुक्केबाजी में यह भारत का दूसरा स्वर्ण है। इससे पहले लवलीना बोरगोहेन ने महिला 75 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। परवीन के स्वर्ण के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या 73 हो गई है।

भारत: 13 स्वर्ण, 25 रजत, 35 कांस्य — कुल 73 पदक।