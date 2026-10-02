पहले चीन की बॉक्सर को हराया, फिर काटा केक: स्वर्ण के साथ लवलीना का बर्थडे सेलिब्रेशन, सामने आया वीडियो; देखें

#WATCH | Nagoya, Japan | Indian boxer Lovlina Borgohain, who won a gold medal in the women's 75kg category at the Asian Games 2026 today, celebrates her birthday with fellow athletes in the presence of Ajay Singh, President of the Boxing Federation of India pic.twitter.com/aCqIiYimET — ANI (@ANI) October 2, 2026

लवलीना के लिए यह दिन दोहरी खुशी लेकर आया। दो अक्तूबर को जन्मदिन के दिन उन्होंने एशियन गेम्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता और इसके बाद साथियों के साथ केक काटा। स्वर्ण जीतने के बाद पत्रकारों से बातचीत में लवलीना ने कहा, 'मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं। मैंने सोचा था कि मुझे अपने जन्मदिन पर खुद को गोल्ड मेडल गिफ्ट करना चाहिए। हार के बारे में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। यह बहुत मुश्किल फाइट थी। लेकिन मैं हमेशा सोच रही थी कि मुझे जीतना है।' उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता कि मैं अपना गोल्ड कैसे सेलिब्रेट करूं। यह अभी-अभी खत्म हुआ है। मुझे यह मानने के लिए कुछ समय चाहिए कि मैं जीत गई हूं। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं।'