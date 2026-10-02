गोल्ड से चूका भारत: दक्षिण कोरिया ने 5-1 से जीता फाइनल, यशदीप-धीरज और नीरज को रजत पदक से करना पड़ा संतोष

एशियन गेम्स में पुरुष रिकर्व टीम के स्वर्ण पदक मुकाबले में भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। दक्षिण कोरिया ने भारत को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यशदीप भोगे, धीरज बोम्मदेवरा और नीरज चौहान की भारतीय तिकड़ी ने मुकाबले में एक सेट ड्रॉ कराया, जबकि कोरिया ने दो सेट जीते।

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सेट दक्षिण कोरिया भारत सेट अंक पहला 56 56 1-1 दूसरा 57 50 2-0 तीसरा 56 54 2-0 कुल 5 सेट अंक 1 सेट अंक कोरिया 5-1 से जीता

सेट दक्षिण कोरिया के तीर स्कोर भारत के तीर स्कोर पहला 8, 10, 9, 10, 9, 10 56 9, 10, 10, 10, 8, 9 56 दूसरा 10, 10, 10, 9, 10, 8 57 9, 8, 8, 8, 9, 8 50 तीसरा 10, 9, 9, 10, 9, 9 56 10, 9, 9, 7, 9, 10 54

दक्षिण कोरिया ने तीसरे सेट में 56 अंक हासिल किए, जबकि भारत की टीम 54 अंक ही जुटा सकी। इस सेट में कोरिया को दो सेट अंक मिले और उसने मुकाबला 5-1 से अपने नाम कर लिया। पहले सेट में दोनों टीमों का स्कोर 56-56 रहा था। इस कारण दोनों को एक-एक सेट अंक मिला। दूसरे सेट में दक्षिण कोरिया ने 57 अंक जुटाकर भारत के 50 के मुकाबले सेट जीता और दो अंक हासिल किए। इसके बाद तीसरे सेट में भी 56-54 से जीत दर्ज कर कोरिया ने स्वर्ण पर कब्जा कर लिया।यशदीप, धीरज और नीरज की तिकड़ी को स्वर्ण से चूकने के बावजूद रजत पदक मिला। यह एशियन गेम्स 2026 में भारत का तीरंदाजी में सातवां पदक है। भारतीय तीरंदाजों ने अब तक इस खेल में चार स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक जीता है।











भारत के कुल 71 पदक

इस रजत के साथ भारत के एशियन गेम्स 2026 में अब 12 स्वर्ण, 25 रजत और 34 कांस्य सहित कुल 71 पदक हो गए हैं।