चाइना स्मैश टेबल टेनिस : मानव और मानुष की भारतीय युगल जोड़ी को सेमीफाइनल में मिली हार, फाइनल में जाने से चूके
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Fri, 09 Oct 2026 02:24 PM IST
सार
मानव ठक्कर और मानुष शाह की पुरुष युगल जोड़ी को डब्ल्यूटीटी चाइना स्मैश टेबल टेनिस टूर्नामेंट में हार का सामना करना पड़ा। मानव और मानुष की जोड़ी को दक्षिण कोरिया के लिम जोंगहून और ओह जुनसंग के हाथों हार मिली।
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विस्तार
भारत के मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी शुक्रवार को डब्ल्यूटीटी चाइना स्मैश टेबल टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया के लिम जोंगहून और ओह जुनसंग के हाथों सीधे गेम में हार गई। भारत की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी को केवल 20 मिनट में कोरियाई टीम से 8-11 6-11 3-11 से हार का सामना करना पड़ा।
मिश्रित युगल में भी हारे
मानुष मिश्रित युगल के सेमीफाइनल से भी आगे बढ़ने में नाकाम रहे। उनकी और दीया चिताले की जोड़ी को गुरुवार को चीनी ताइपे की लिन युन-जू और चेंग आई-चिंग की सातवीं वरीयता प्राप्त जोड़ी से 1-3 से हार का सामना करना पड़ा।
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मिश्रित युगल में भी हारे
मानुष मिश्रित युगल के सेमीफाइनल से भी आगे बढ़ने में नाकाम रहे। उनकी और दीया चिताले की जोड़ी को गुरुवार को चीनी ताइपे की लिन युन-जू और चेंग आई-चिंग की सातवीं वरीयता प्राप्त जोड़ी से 1-3 से हार का सामना करना पड़ा।
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