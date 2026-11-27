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मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रचा था। वह आजाद भारत के इतिहास में एक ही ओलंपिक संस्करण में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थीं। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया था। इसके बाद उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता था। उनके इस प्रदर्शन ने भारतीय निशानेबाजी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई।मनु भाकर ने हाल ही में अपने करियर में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्हें 2026-2030 के कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन (आईएसएसएफ) की एथलीट कमेटी में चुना गया है। उन्हें पिस्टल श्रेणी में नामित किया गया था, जहां उन्होंने दो उपलब्ध पदों के लिए नौ अन्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा की। इस चुनाव के लिए काहिरा और दोहा में आयोजित आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप के दौरान मतदान कराया गया। इसमें संबंधित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले पात्र खिलाड़ियों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।आईएसएसएफ एथलीट कमेटी में अपनी भूमिका को लेकर मनु भाकर ने खेल से जुड़े फैसलों में खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। उनका एजेंडा खिलाड़ियों की आवाज को मजबूत बनाने और उनकी समस्याओं को सीधे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की व्यवस्था तैयार करने पर केंद्रित है। इसके अलावा वह प्रतियोगिताओं के नियमों में एकरूपता, खिलाड़ियों के लिए बेहतर आर्थिक और व्यावसायिक अवसर तथा उनकी कल्याण सुविधाओं को मजबूत बनाने की दिशा में काम करना चाहती हैं। मनु भाकर की ओलंपिक उपलब्धियों के बाद अंतरराष्ट्रीय खेल प्रशासन में मिली यह जिम्मेदारी उनके करियर का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है।