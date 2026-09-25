विश्वकप खेल चुकी पनामा को भारत ने बराबरी पर रोका: बंगलूरू में खेला रोमांचक ड्रॉ, अब ब्राजील-उरुग्वे की चुनौती

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पनामा के खिलाफ यह ड्रॉ मुख्य कोच खालिद जमील के कार्यकाल में भारत के सबसे प्रभावशाली प्रदर्शनों में से एक माना जाएगा। पनामा ने कुछ महीने पहले ही फीफा विश्व कप में हिस्सा लिया था और उसकी टीम में उस टूर्नामेंट में खेलने वाले कई खिलाड़ी भी शामिल थे। इसके बावजूद भारत ने उसे कड़ी चुनौती दी। भारत मौजूदा फीफा रैंकिंग में 138वें स्थान पर है। हालांकि, शुक्रवार को टीम ने रैंकिंग के अंतर को मैदान पर हावी नहीं होने दिया और कई मौकों पर पनामा के डिफेंस पर दबाव बनाया। विज्ञापन भारतीय फुटबॉल टीम ने शुक्रवार को बंगलूरू में खेले गए फीफा अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच में दुनिया की 44वें नंबर की टीम पनामा को 1-1 से ड्रॉ पर रोककर शानदार प्रदर्शन किया। भारत की ओर से ऑस्ट्रेलियाई मूल के रयान विलियम्स ने 41वें मिनट में गोल किया, जबकि पनामा के लिए ओमार वालेंसिया ने 68वें मिनट में बराबरी का गोल दागा।

विलियम्स ने भारत को दिलाई बढ़त

भारत ने मैच में आक्रामक रवैया अपनाया और इसका फायदा 41वें मिनट में मिला। बाएं छोर से आकाश मिश्रा ने थ्रो-इन लिया और बिजॉय वर्गीज के साथ तेजी से वन-टू करने के बाद लंबा पास खेला। रयान विलियम्स ने तेजी से दौड़ लगाते हुए पनामा की रक्षापंक्ति को चीर दिया। इसके बाद उन्होंने बाएं पैर से शानदार एंगल बनाते हुए गेंद को गोल में पहुंचा दिया। पनामा के गोलकीपर मार्कोस रेयेस के पास इस शॉट का कोई जवाब नहीं था। विलियम्स पूर्व ऑस्ट्रेलियाई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और अब भारतीय पासपोर्ट रखते हैं।



वालेंसिया ने पनामा की वापसी कराई

एक गोल से पिछड़ने के बाद पनामा के कोच थॉमस क्रिस्टियनसेन ने दूसरे हाफ में कुछ बदलाव किए। इसका असर 68वें मिनट में दिखा, जब मेजर लीग सॉकर में खेलने वाले ओमार वालेंसिया ने शानदार गोल करके स्कोर 1-1 कर दिया। लालेंगमाविया ने वालेंसिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ पल देर से पहुंचे। वालेंसिया ने बाएं पैर से बेहद ताकतवर और नीचे की ओर आती हुई गेंद मारी, जिसे भारतीय गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू सिर्फ देखते रह गए।

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