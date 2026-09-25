फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Sports ›   Chess Olympiad: Indian men crush Germany, women beat Uzbekistan Know details

शतरंज ओलंपियाड: जर्मनी पर भारत की पुरुष टीम की जीत, महिलाओं ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराया

Fri, 25 Sep 2026 10:39 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Fri, 25 Sep 2026 10:39 PM IST
सार

भारतीय पुरुष टीम ने 46वें शतरंज ओलंपियाड के नौवें दौर में जर्मनी को 2.5-1.5 से हराकर पदक की अपनी दावेदारी मजबूत रखी। महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से मात दी, जबकि चीन 17 अंकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है।

विज्ञापन
Chess Olympiad: Indian men crush Germany, women beat Uzbekistan Know details
गुकेश - फोटो : IANS

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मौजूदा विश्व चैंपियन डी. गुकेश की अगुवाई में भारतीय पुरुष टीम ने 46वें शतरंज ओलंपियाड के नौवें दौर में जर्मनी को 2.5-1.5 से हराया, जबकि भारतीय महिला टीम ने मेजबान उज्बेकिस्तान को 3-1 से मात दी। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष टीम के खाते में 15 अंक हो गए हैं और दो दौर बाकी रहते हुए वह पदक की दौड़ में बनी हुई है।
विज्ञापन


हार के कगार से लौटे गुकेश
गुकेश को जर्मनी के एलेक्जेंडर डोनचेनकोव के खिलाफ मुकाबले में लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। भारतीय खिलाड़ी एक समय हार के करीब नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करते हुए प्रतिद्वंद्वी के राजा को मात देने के लिए चेकमेट का जाल बुन दिया। गुकेश की इस वापसी ने मुकाबले का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। बाकी तीनों मुकाबले ड्रॉ रहे।
विज्ञापन

प्रज्ञानंदा ने विंसेंट कीमर के साथ बाजी बराबरी पर खत्म की, जबकि अर्जुन एरिगैसी ने मैथियास ब्लॉमबाम के खिलाफ ड्रॉ खेला। निहाल सरीन ने भी फ्रेडरिक स्वाने के खिलाफ आधा अंक हासिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


उज्बेकिस्तान पर भारतीय महिलाओं की आसान जीत
महिला वर्ग में भारत ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराया। दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल ने आसान जीत दर्ज की, जबकि कोनेरू हम्पी और साविता श्री को अपनी-अपनी बाजियों में ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। महिला वर्ग में चीन 17 अंकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। उसके बाद भारत समेत कई टीमें 15 अंकों पर हैं। चीन की टीम ने आर्मेनिया को भी 3-1 से हराया।

भारत और चीन के बीच पेनल्टीमेट यानी 10वें दौर में मुकाबला होने की संभावना है, जो महिला वर्ग में पदक की तस्वीर साफ करने में अहम साबित हो सकता है।

उज्बेकिस्तान ने अमेरिका को हराया
ओपन वर्ग में मेजबान उज्बेकिस्तान ने शीर्ष वरीय अमेरिका को हराकर स्वर्ण पदक की ओर बड़ा कदम बढ़ाया। नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव और नोदिरबेक याकुब्बोएव ने क्रमश: फैबियानो कारुआना और हंस मोके नीमन के खिलाफ जीत दर्ज की। अमेरिका के लिए दूसरे बोर्ड पर वेस्ली सो ने जावोखिर सिंदारोव को हराया, लेकिन यह जीत टीम को मुकाबला बचाने के लिए पर्याप्त नहीं रही। दो दौर बाकी होने के साथ भारतीय पुरुष टीम अब भी पदक की दौड़ में है। वहीं महिला टीम के लिए चीन के खिलाफ संभावित मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Sports news in Hindi related to live update of Sports News, live scores and more cricket news etc. Stay updated with us for all breaking news from Sports and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed