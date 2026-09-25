एशियाड: पीवी सिंधू पर रहेंगी नजरें, कबड्डी में भारत की महिला-पुरुष टीमों का फाइनल; सातवें दिन का कार्यक्रम

3:58 AM सर्फिंग पुरुष/महिला शॉर्टबोर्ड हीट्स कमली प्रकाश, शुगर शांति गेयन, सिवाराज बाबू

4:00 AM एथलेटिक्स पुरुष मैराथन फाइनल सावन बरवाल, कार्तिक करकेरा

4:30 AM तीरंदाजी रिकर्व/कंपाउंड व्यक्तिगत व टीम क्वालिफिकेशन धीरज बोम्मदेवरा, ज्योति सुरेखा वेन्नम व अन्य

5:30 AM एथलेटिक्स पुरुष डेकाथलॉन थौफीक नौशाद, तेजस्विन शंकर

6:00 AM बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स R2 लक्ष्य सेन vs लोह कीन यू

6:00 AM घुड़सवारी ड्रेसाज दूसरा व्यक्तिगत क्वालिफायर गौरव पुंडीर, हृदय विपुल छेड़ा, श्रुति वोरा, जय सुद

6:00 AM फेंसिंग महिला फॉयल टीम R16 भारत vs इंडोनेशिया

6:05 AM कैनो स्प्रिंट पुरुष कयाक डबल 500m सेमीफाइनल पार्वती गीता, प्रसन्ना कुमार

6:30 AM टेबल टेनिस महिला सिंगल्स R3 यशस्विनी घोरपड़े vs मिवा हारिमोटो

6:30 AM शूटिंग महिला 50m राइफल 3P क्वालिफिकेशन/टीम फाइनल आशी चौकसे, तिलोत्तमा सेन, विदर्सा विनोद

6:30 AM कैनो स्प्रिंट पुरुष कयाक सिंगल 500m सेमीफाइनल हर्षवर्धन शक्तावत

6:45 AM ई-स्पोर्ट्स Puyo Puyo Champions क्वार्टरफाइनल पारितोष vs डोंगशिन कांग

7:00 AM फेंसिंग पुरुष सेबर टीम R16 भारत vs फिलीपींस

8:15 AM एथलेटिक्स महिला लॉन्ग जंप क्वालिफिकेशन A/B शाइली सिंह, एंसी सोजन

8:20 AM कैनो स्प्रिंट मिक्स्ड कैनो डबल 500m फाइनल राजू रावत, नेहा देवी लैशोनबाम

8:30 AM स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स सेमीफाइनल जोशना चिनप्पा-वेलेवन सेंथिलकुमार vs टैंग मिंग होंग-ली का यी

8:32 AM एथलेटिक्स पुरुष 200m हीट्स अनिमेष कुजुर

9:30 AM शूटिंग महिला 50m राइफल 3P व्यक्तिगत फाइनल* आशी चौकसे, तिलोत्तमा सेन, विदर्सा विनोद

9:30 AM कबड्डी महिला फाइनल भारत vs ईरान

10:15 AM बॉक्सिंग पुरुष 55kg R16 जादुमणि सिंह vs कार्लो पालम

10:35 AM स्क्वैश महिला सिंगल्स सेमीफाइनल अनाहत सिंह vs सातोमी वातानाबे

10:45 AM बॉक्सिंग पुरुष 90kg R16 कपिल पोखरिया vs सैम एस्ताकी

10:45 AM ई-स्पोर्ट्स Pokémon Unite ग्रुप मैच भारत vs जापान

11:15 AM स्क्वैश पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल अभय सिंह vs मुहम्मद इरफान

11:30 AM बैडमिंटन महिला सिंगल्स R2 उन्नति हुड्डा vs वोंग लिंग चिंग

12:30 PM बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स R2 आयुष शेट्टी vs मखसुत ताजिबुल्लायेव

1:30 PM बैडमिंटन महिला सिंगल्स R2 पीवी सिंधू vs चिउ पिन-चियान

1:30 PM हॉकी पुरुष पूल A भारत vs जापान

2:15 PM बॉक्सिंग महिला 60kg R16 प्रिया vs ओह येओनजी

2:30 PM बैडमिंटन महिला डबल्स R2 ट्रीसा जॉली-गायत्री गोपीचंद vs मायू मात्सुमोतो-युकी फुकुशिमा

2:30 PM कबड्डी पुरुष फाइनल भारत vs ईरान

4:04 PM एथलेटिक्स महिला 100m हर्डल्स ज्योति याराजी

4:12 PM एथलेटिक्स महिला 100m हर्डल्स नंदिनी कोंगन

4:30 PM एथलेटिक्स पुरुष शॉट पुट फाइनल तजिंदरपाल सिंह, करणवीर सिंह

4:33 PM एथलेटिक्स महिला 200m हीट्स हरिता भद्रा

4:41 PM एथलेटिक्स महिला 200m हीट्स उन्नति बोलैंड

5:05 PM एथलेटिक्स पुरुष ट्रिपल जंप प्रवीण चित्रवेल, कार्तिक उन्नीकृष्णन

5:21 PM एथलेटिक्स पुरुष 1500m हीट्स यूनुस शाह

5:31 PM एथलेटिक्स पुरुष 1500m हीट्स गुलवीर सिंह

6:15 PM एथलेटिक्स महिला 400m फाइनल प्राची, किरण

6:33 PM एथलेटिक्स पुरुष 400m फाइनल विशाल टीके