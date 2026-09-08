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Hindi News ›   Sports ›   Hockey ›   Junior Hockey Asia Cup: India Thrash South Korea 7-3, Move Closer to Semi-Finals

जूनियर हॉकी एशिया कप: भारत ने दक्षिण कोरिया को 7-3 से रौंदा, सेमीफाइनल के करीब टीम इंडिया

Tue, 08 Sep 2026 01:32 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मोकी
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मोकी Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 08 Sep 2026 01:32 PM IST
सार

भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 के पूल ए में दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराकर सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ाया। अनमोल ने दो गोल किए, जबकि लवनूर, अजीत, प्रभदीप, गुरसेवक और आर्यन जेस ने एक-एक गोल किया। भारत के तीन मैचों में सात अंक हैं।

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Junior Hockey Asia Cup: India Thrash South Korea 7-3, Move Closer to Semi-Finals
जूनियर हॉकी एशिया कप - फोटो : IANS

विस्तार
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भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने मंगलवार को दक्षिण कोरिया को 7-3 से हरा दिया। इस जीत के साथ एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 के पूल ए में शीर्ष भारतीय टीम में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। मैच की बात करें तो ज्यादातर समय मुकाबला बराबरी पर रहा। शुरुआती तीन क्वार्टर में मैच काफी रोमांचक रहा, कोई भी टीम एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। इंडिया ने अच्छी शुरुआत की और पांचवें मिनट में अनमोल ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके बढ़त बना ली। दक्षिण कोरिया के लिए अगले ही मिनट में डोह्योन चोई ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया।
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दूसरे क्वार्टर में भी यही पैटर्न रहा। लवनूर सिंह ने 18वें मिनट में फील्ड गोल करके इंडिया को आगे कर दिया, लेकिन दक्षिण कोरिया ने ह्योगुक यू की मदद से अगले 60 सेकंड में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके स्कोर 2-2 कर दिया। हालांकि, इंडिया ने यह पक्का किया कि वे हाफ-टाइम तक इस बढ़त को बनाए रखें। अजीत यादव ने 20वें मिनट में गोल करके इंडिया की एक गोल की बढ़त वापस ला दी और ब्रेक तक उन्हें 3-2 की बढ़त दिला दी।
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Junior Hockey Asia Cup: India Thrash South Korea 7-3, Move Closer to Semi-Finals
जूनियर हॉकी एशिया कप - फोटो : IANS
दक्षिण कोरिया ने दोबारा मैच शुरू होने के बाद भी हार नहीं मानी और इंडियन डिफेंस को लगातार परखता रहा। यू एक बार फिर उनके अटैकिंग खेल का सेंटर थे, उन्होंने तीसरे क्वार्टर के सिर्फ छह मिनट में मैच का अपना दूसरा गोल किया, जिससे कोरियाई टीम तीसरी बार 3-3 से बराबर हो गई।

जब मैच आखिरी क्वार्टर में बराबरी की ओर बढ़ रहा था, तो प्रभदीप सिंह ने तीसरे क्वार्टर के आखिर में ब्रेकथ्रू पाया और 42वें मिनट में इंडिया की लीड 4-3 कर दी। चौथे क्वार्टर के शुरुआती दौर में दोनों टीमों ने एक-दूसरे पर अटैक करना जारी रखा, लेकिन इंडिया ने आखिरकार सिर्फ तीन मिनट के अंदर तीन गोल करके मैच का रुख पलट दिया।

गुरसेवक सिंह ने 55वें मिनट में भारत को बढ़त दिलाई। इसके एक मिनट बाद अनमोल ने पेनल्टी कॉर्नर पर फिर से गोल करके स्कोर 6-3 कर दिया। इसके बाद आर्यन जेस ने 58वें मिनट में निर्णायक गोल को 7-3 से भारत की जीत पर मुहर लगाई। कप्तान और स्टार ड्रैगफ्लिकर अनमोल एक्का ने 2 गोल किए। टूर्नामेंट में उनके गोलों की संख्या आठ हो गई।  

जीत के साथ भारतीय टीम के तीन मैचों में सात अंक हो गए हैं। इसमें एक ड्रॉ भी शामिल है। हार के बाद, दक्षिण कोरिया के छह अंक हो गए हैं। दक्षिण कोरिया का अगला मैच जापान के साथ है। भारतीय टीम सेमीफाइनल के करीब पहुंच गई है। भारतीय टीम का अगला मैच बुधवार को चीनी ताइपे से खेला जाना है। इस मैच में जीत टीम इंडिया को सेमीफाइनल का टिकट दिला देगी।  
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