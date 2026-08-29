हॉकी विश्वकप में भारत का क्यों खराब रहा प्रदर्शन?: छह बड़ी वजहों ने बढ़ाई मुश्किलें, अब एशियाई खेलों की चुनौती

भारतीय पुरुष हॉकी टीम का विश्व कप अभियान एक और निराशाजनक नतीजे के साथ खत्म हुआ। बेल्जियम के वावरे स्थित ब्लेफियस हॉकी अरीना में सातवें-आठवें स्थान के प्लेऑफ में भारत ने मेजबान टीम को कड़ी टक्कर दी। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दो पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला और आखिरी क्षणों में भारत को मुकाबले में वापस ला दिया, लेकिन शूटआउट में बेल्जियम ने 4-3 से बाजी मार ली। भारत आठवें स्थान पर रहा।

हालांकि टीम ने 2023 विश्व कप की नौवीं रैंकिंग से एक स्थान ऊपर छलांग लगाई, लेकिन यह प्रदर्शन उस टीम की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा जो लगातार दो ओलंपिक कांस्य पदक जीत चुकी है। सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाने के बाद अब भारतीय टीम के सामने एशियाई खेलों की चुनौती है। वहां भारत गत चैंपियन है और 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालीफिकेशन हासिल करने के लिए स्वर्ण पदक बचाना उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा।

बेल्जियम के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ी टीम बेल्जियम के खिलाफ आखिरी मुकाबले में हालांकि भारतीय टीम ने हार नहीं मानी। बेल्जियम 3-2 से आगे था, लेकिन आखिरी 25 सेकंड में मिले पेनल्टी कॉर्नर को हरमनप्रीत ने गोल में बदल दिया। भारत ने मैच को 3-3 से बराबर कर शूटआउट तक पहुंचाया। शूटआउट में भारत के लिए तीन गोल हुए, लेकिन हरमनप्रीत और सुखजीत सिंह अपने प्रयासों को गोल में नहीं बदल सके। बेल्जियम ने 4-3 से मुकाबला जीत लिया। इस हार के साथ भारत आठवें स्थान पर रहा।

अब एशियाई खेलों में सुधार का मौका

विश्व कप की निराशा के तुरंत बाद भारत के सामने एशियाई खेलों की चुनौती होगी। नागोया में होने वाले खेलों में भारत गत चैंपियन के रूप में उतरेगा। टीम को यह भी पता है कि स्वर्ण पदक उसे 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए सीधे प्रवेश दिला सकता है। विश्व कप के प्रदर्शन ने टीम के सामने कई सवाल छोड़े हैं। अपनी डी में घबराहट, कमजोर स्ट्राइकिंग, मिडफील्ड का पीछे हटना, सुस्त शुरुआत, लंबे समय तक पीछे खेलना और विपक्षी के हिसाब से रणनीति का स्पष्ट असर नहीं दिखना, इन सभी समस्याओं का समाधान भारत के लिए अब बेहद जरूरी होगा।



भारत की पुरुष टीम के लिए विश्व कप का नतीजा इसलिए भी ज्यादा निराशाजनक रहा क्योंकि इससे एक दिन पहले भारतीय महिला टीम ने जर्मनी को 3-1 से हराकर पांचवां स्थान हासिल किया था। यह महिला टीम का 1974 के उद्घाटन विश्व कप में चौथे स्थान के बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। अब पुरुष टीम के पास अपनी कमियों को सुधारने और एशियाई खेलों में जवाब देने के लिए बहुत कम समय है।