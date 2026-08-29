हॉकी विश्व कप 2026: पेनल्टी शूटआउट में बेल्जियम से 3-4 से हारा भारत, आठवें स्थान पर खत्म हुआ अभियान

आखिरी क्वार्टर में फिर पिछड़ा भारत

चौथे क्वार्टर में भारत के लिए मुश्किलें बढ़ गईं। मनप्रीत सिंह को लाबूशेरे के तेज शॉट पर चेहरे पर गेंद लगी और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। उनकी चोट देखकर भारतीय टीम की चिंता बढ़ गई, हालांकि बाद में वह शूटआउट के दौरान मैदान पर लौटे। इसके कुछ ही देर बाद निकोलस डि करपल ने बेल्जियम के लिए तीसरा गोल कर दिया। वीडियो अंपायर की समीक्षा के बाद भी गोल को सही करार दिया गया और बेल्जियम 3-2 से आगे हो गया। भारत के सामने अब सिर्फ कुछ मिनट थे।



26 सेकंड पहले मिला पेनल्टी कॉर्नर और हरमनप्रीत का कमाल

भारत ने आखिरी तीन मिनट में गोलकीपर को हटाकर अतिरिक्त फील्ड खिलाड़ी उतारा और पूरी ताकत से हमला किया। टीम को इसका फायदा आखिरी सीटी से 26 सेकंड पहले मिला, जब भारत को पेनल्टी कॉर्नर हासिल हुआ। कप्तान हरमनप्रीत ने एक बार फिर जिम्मेदारी संभाली और गेंद को गोल के अंदर पहुंचाकर स्कोर 3-3 कर दिया। मुकाबला शूटआउट में पहुंचा, लेकिन यहां बेल्जियम ने बाजी मार ली।