हॉकी विश्व कप: जर्मनी ने चौथी बार जीता पुरुष विश्व कप का खिताब, फाइनल में स्पेन को दी मात; स्ट्रुथऑफ बने नायक

जर्मनी ने फाइनल में स्पेन को 1-0 से हराकर एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। जर्मनी ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और खिताब अपने नाम करने में सफल रहा। जर्मनी का यह चौथा विश्व कप खिताब है। जर्मनी पाकिस्तान के साथ पुरुषों में सर्वाधिक बार विश्व कप का खिताब अपने नाम करने वाली टीम बन गई है।

जर्मनी ने इस तरह लगातार दूसरी बार हॉकी विश्व कप का खिताब अपने नाम किया और वह खिताब का बचाव करने में सफल रही। जर्मनी ने इस तरह पाकिस्तान के सर्वाधिक बार पुरुष हॉकी विश्व कप जीतने के सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। जर्मनी ने 2002 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद उसने 2006 में ऑस्ट्रेलिया को ही मात देकर अपने खिताब का बचाव किया था। जर्मनी ने फिर 2023 में बेल्जियम को हराकर तीसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की थी। अब उसने स्पेन को हराकर खिताब का सफलतापूर्वक बचाव कर लिया है।

स्ट्रुथऑफ का गोल बना निर्णायक

स्पेन और जर्मनी के बीच विश्व कप का फाइनल बेहद ही रोमांचक रहा। पहले दो क्वार्टर में दोनों टीमों एक भी गोल नहीं कर सकीं और पहले हाफ तक मैच गोलरहित बराबरी पर रहा। लेकिन जर्मनी के लिए माइकल स्ट्रुथऑफ ने 44वें मिनट में मैदानी गोल किया और टीम को 1-0 से आगे कर दिया। स्पेन की टीम अंतिम सीटी बजने तक बराबरी हासिल नहीं कर सकी। अंत में स्ट्रुथऑफ का यह एकमात्र गोल निर्णायक साबित हुआ जिससे जर्मनी खिताब अपने नाम करने में सफल रहा। स्पेन की टीम का स्वर्ण पदक जीतने का सपना एकबार फिर टूट गया। स्पेन तीसरी बार फाइनल में पहुंचा था, लेकिन उसे रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। इससे पहले, स्पेन को 1971 में पाकिस्तान और 1998 में नीदरलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।