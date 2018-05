भारतीय हॉकी में मंगलवार का दिन उलटफेर भरा रहा। महिला हॉकी टीम के कोच हरेंद्र सिंह को पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच बनाया गया तो पुरुष टीम के कोच शोर्ड मेरिजेन को कॉमनवेल्थ खेलों में खराब प्रदर्शन के चलते दोबारा महिला टीम की बागडोर सौंप दी गई। इसका ऐलान हॉकी इंडिया ने मंगलवार को किया है। वहीं हॉलेंड निवासी शोर्ड की महिला हॉकी टीम कोच पद पर दोबारा वापसी हुई है। पुरुष टीम कॉमनवेल्थ में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, यह फेरबदल ऑस्ट्रेलिया के गोल्डकोस्ट में हुए उसी कॉमनवेल्थ खेलों को ध्यान में रखकर किया गया है।

Harendra Singh to replace Sjoerd Marijne as Chief Coach of Indian Men's Hockey Team. Sjoerd Marijne will take over as Chief Coach of Indian Women's Hockey Team: Hockey India pic.twitter.com/wxzjwblXtb