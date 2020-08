UEFA Champions League: फाइनल में PSG की हार से भड़के फैंस, कई गाड़ियां जलाई, सड़कों पर पथराव

भारतीय समयानुसार रविवार देर रात (24 अगस्त 1 am के आसपास) बायर्न म्यूनिख ने छठी बार चैंपियंस लीग की ट्रॉफी अपने नाम की। 50 साल में पहली बार फाइनल में पहुंचे फ्रांस के क्लब पेरिस सेंट जर्मेन (PSG) को खिताबी मुकाबले में 0-1 से हार का सामना करना पड़ा।

Neymar sheds tears .. Do not be sad that you are the best no matter what 💔😭🙏🏻 #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا #PSGBayern #UCLfinal pic.twitter.com/CGWbwRgLKA

Last match tonight for #ThiagoSilva with #PSG.

The deal is almost done with #Chelsea on a free transfer. He wants to join #CFC and they are very very close.

Chelsea is waiting for him. A great player with a great experience. @SkySport #UCLfinal #PSGBayern pic.twitter.com/H0qkBubIS5