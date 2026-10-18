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मेजर लीग सॉकर: इंटर मियामी की जीत में चमके लियोनल मेसी, अटलांटा यूनाइटेड के खिलाफ दागे दो गोल

Sun, 18 Oct 2026 11:49 AM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sun, 18 Oct 2026 11:49 AM IST
सार

स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी ने इंटर मियामी के लिए दमदार प्रदर्शन किया। मेसी ने अटलांटा यूनाइटेड के खिलाफ दो गोल दागे और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।

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Major League Soccer: Lionel Messi shines in Inter Miami's victor, scores two goals against Atlanta United
लियोनल मेसी - फोटो : MLC

विस्तार
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दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी के दो गोल और एक असिस्ट की मदद से इंटर मियामी ने मेजर लीग सॉकर (एमएलएस) मुकाबले में अटलांटा यूनाइटेड को 3-1 से हरा दिया। मेसी ने दोनों गोल करने से पहले टीम के शुरुआती गोल का मौका भी बनाया।
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पहले हाफ के आखिरी क्षणों में जर्मन बेर्टेरामे ने मेसी और लुईस सुआरेज की मदद से गोल कर इंटर मियामी का खाता खोला। एमएलएस में अपने शुरुआती 26 मुकाबलों में बेर्टेरामे का यह नौवां गोल था। मेसी ने इसके बाद 56वें और 60वें मिनट में लगातार दो गोल दागकर इंटर मियामी की बढ़त 3-0 कर दी। दोनों गोल में बेर्टेरामे ने मदद की अहम भूमिका रही, जबकि मेसी के दूसरे गोल में सुआरेज का भी योगदान रहा।
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कार्लोस वेला का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब मेसी
मेसी के नाम अब गोल और मदद मिलाकर कुल 40 गोल योगदान दर्ज हो चुके हैं। वह लॉस एंजिलिस एफसी के कार्लोस वेला के 2019 में बनाए गए 49 गोल योगदान के रिकॉर्ड से नौ पीछे हैं। इंटर मियामी के इस स्टार खिलाड़ी के पास रिकॉर्ड तोड़ने के लिए चार मुकाबले शेष हैं। इंटर मियामी के गोलकीपर डेने सेंट क्लेयर ने दो बचाव किए, लेकिन 89वें मिनट में फाफा पिकॉल्ट ने पेनाल्टी पर गोल कर टीम को क्लीन शीट हासिल करने से रोक दिया। 
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