पेड्रो ने 39 की उम्र में फुटबॉल को कहा अलविदा: बार्सिलोना के साथ रचा इतिहास; स्पेन को दिलाया विश्व कप खिताब

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बार्सिलोना और चेल्सी के पूर्व विंगर पेड्रो रोड्रिग्ज ने 39 साल की उम्र में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। अपने करीब दो दशक लंबे करियर में उन्होंने बार्सिलोना के साथ चैंपियंस लीग समेत कई खिताब जीते और स्पेन की टीम के साथ 2010 विश्व कप व 2012 यूरोपीय चैंपियनशिप भी अपने नाम की। पिछले सीजन के बाद लाजियो छोड़ने के बाद वह किसी क्लब से नहीं जुड़े थे।

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पेड्रो ने अपने करियर के यादगार पलों का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, 'मुझे लगता है कि अब सही समय आ गया है। यह आगे बढ़ने और अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का समय है। मैं अपने सपनों को पूरा करने और उन सभी लोगों के प्रति गर्व के साथ खेल को अलविदा कह रहा हूं, जो उन्हें सच करने में मेरे साथ थे। मुझे इतना खुश करने के लिए फुटबॉल, तुम्हारा शुक्रिया।' विज्ञापन बार्सिलोना और चेल्सी के पूर्व विंगर पेड्रो रोड्रिग्ज ने 39 साल की उम्र में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने का एलान कर दिया है। स्पेन के इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपने शानदार करियर में फीफा विश्व कप, यूरोपीय चैंपियनशिप और यूईएफए चैंपियंस लीग समेत कई बड़े खिताब जीते। पिछले सीजन के अंत में इटली के क्लब लाजियो से अलग होने के बाद पेड्रो किसी अन्य क्लब से नहीं जुड़े थे। अब उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने संन्यास की घोषणा करते हुए कहा कि उन्हें लगा कि यह उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का सही समय है।

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17 साल की उम्र में बार्सिलोना से जुड़े

पेड्रो 17 साल की उम्र में टेनेरिफ से बार्सिलोना की युवा अकादमी में पहुंचे थे। उन्होंने क्लब की युवा टीमों से आगे बढ़ते हुए बार्सिलोना बी के लिए खेला और 2007-08 सीजन में पहली टीम के लिए पदार्पण किया। 2009 में उन्होंने बार्सिलोना के सीनियर खिलाड़ी के तौर पर अपना पहला पेशेवर अनुबंध साइन किया।



इसके बाद पेड्रो ने बार्सिलोना की स्टार खिलाड़ियों से सजी टीम में अपनी जगह मजबूत कर ली। 2009-10 सीजन उनके करियर के सबसे खास सत्रों में से एक रहा। वह एक ही सीजन में बार्सिलोना की ओर से खेले गए सभी छह आधिकारिक प्रतियोगिताओं में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने उस दौरान ला लीगा, कोपा डेल रे, चैंपियंस लीग, स्पेनिश सुपर कप, यूरोपीय सुपर कप और क्लब विश्व कप में गोल किया।

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