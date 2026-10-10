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सऊदी प्रो लीग: पुर्तगाल टीम के साथ विवाद के बीच क्लब फुटबॉल में चमके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वापसी पर दागा गोल

Sat, 10 Oct 2026 11:02 AM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, रियाद
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, रियाद Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sat, 10 Oct 2026 11:02 AM IST
सार

पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के साथ विवाद के बीच क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्लब फुटबॉल में अपनी चमक बिखेरी है। अल नासर की दिरियाह पर जीत में रोनाल्डो ने भी अपना योगदान दिया।

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Saudi Pro League Cristiano Ronaldo shines in club football amidst dispute with the Portugal team
क्रिस्टियानो रोनाल्डो - फोटो : IANS

विस्तार
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अपनी राष्ट्रीय फुटबॉल टीम पुर्तगाल से विवादास्पद तरीके से बाहर होने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शुक्रवार को क्लब फुटबॉल में वापसी की और सऊदी प्रो लीग में अल नासर की दिरियाह पर 3-0 से जीत में पहला गोल किया। इस जीत से मौजूदा चैंपियन अल नासर आठवें दौर के बाद अंकों के आधार पर शीर्ष पर काबिज अल-कदसियाह की बराबरी पर आ गया है। अल नासर गोल अंतर के कारण दूसरे स्थान पर है।
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पुर्तगाल टीम से बाहर हो गए रोनाल्डो
रोनाल्डो अंतरराष्ट्रीय अवकाश के दौरान पुर्तगाल की टीम से बाहर हो गए थे, जिसके लिए उन्होंने 234 मैचों में 146 गोल किए हैं। इस 41 वर्षीय खिलाड़ी ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि नव नियुक्त कोच जॉर्ज जीसस ने नेशंस लीग में उन्हें खिलाने के अपने वादे का पालन नहीं किया।
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