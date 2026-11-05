मैदान पर टक्कर के बाद फुटबॉलर की मौत: गोलकीपर ने तोड़ी चुप्पी; कहा- धमकियां मिलीं, इंस्टाग्राम अकाउंट किया बंद

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स्पेनिश फुटबॉल में एक दर्दनाक हादसे के बाद एफसी एंडोरा के गोलकीपर जीसस ओवोनो ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी है। उनके साथ मैदान पर हुई टक्कर के बाद टेनेरिफ के फॉरवर्ड जीसस डी मिगुएल की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद ओवोनो को सोशल मीडिया पर काफी आलोचना और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उन्हें 'हत्यारा' तक कह दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर दिया। अब ओवोनो ने कहा है कि यह उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर है और उनका पूरा ध्यान दिवंगत खिलाड़ी के परिवार के दर्द पर है। विज्ञापन

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टक्कर के बाद अस्पताल में हुई थी डी मिगुएल की मौत

यह घटना सोमवार को स्पेनिश फुटबॉल के दूसरे डिवीजन में एफसी एंडोरा और टेनेरिफ के बीच खेले गए मुकाबले में हुई थी। मैच के इंजरी टाइम में दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं। इसी दौरान गोलकीपर ओवोनो और टेनेरिफ के फॉरवर्ड जीसस डी मिगुएल के बीच टक्कर हो गई।



इस घटना के बाद डी मिगुएल को कार्डियक अरेस्ट आया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन मंगलवार सुबह 30 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इस घटना के बाद स्पेनिश फुटबॉल जगत में शोक की लहर फैल गई। टक्कर के बाद ओवोनो को रेड कार्ड भी दिखाया गया था।

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'ये मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन हैं'

एफसी एंडोरा की ओर से बुधवार को जारी बयान में 25 वर्षीय ओवोनो ने इस घटना पर दुख जताया। इक्वेटोरियल गिनी के इस अंतरराष्ट्रीय गोलकीपर ने कहा कि उनके पास इस दुख को बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'ये मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं और जो कुछ हुआ है, उसे स्वीकार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जीसस को खोने का मुझे बेहद दुख है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और उनसे प्यार करने वाले सभी लोगों के साथ हैं। अभी मैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकता। मेरे मन में सिर्फ जीसस और इस दुख को लेकर विचार हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले।'

**BREAKING: CD Tenerife confirms striker Jesús de Miguel has died at 30.** The forward collapsed in stoppage time of Monday’s 2-2 draw with FC Andorra after a heavy collision with goalkeeper Jesús Owono near the halfway line. Owono was sent off and the match was abandoned. De Miguel suffered a cardiac arrest, was resuscitated in the ambulance, but his condition deteriorated overnight. He passed away at 8:00 a.m. local time on Tuesday at Hospital Nuestra Señora de Candelaria. Club statement: “Rotos de dolor… No hay palabras de consuelo.” The family has asked for privacy. Rest in peace, Jesús. 🖤 #RIPJesusDeMiguel #CDTenerife https://t.co/B9bCk1e7QV — Aarushi Sharma 🇮🇳🇮🇳 (@aarushisharmaX) November 3, 2026 एफसी एंडोरा की ओर से बुधवार को जारी बयान में 25 वर्षीय ओवोनो ने इस घटना पर दुख जताया। इक्वेटोरियल गिनी के इस अंतरराष्ट्रीय गोलकीपर ने कहा कि उनके पास इस दुख को बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'ये मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं और जो कुछ हुआ है, उसे स्वीकार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जीसस को खोने का मुझे बेहद दुख है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और उनसे प्यार करने वाले सभी लोगों के साथ हैं। अभी मैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकता। मेरे मन में सिर्फ जीसस और इस दुख को लेकर विचार हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले।'

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