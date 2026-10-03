India vs Brazil Live: दूसरे हाफ का खेल जारी, भारत के खिलाफ ब्राजील 0-2 से आगे

भारत और पांच बार की विश्व चैंपियन ब्राजील के बीच ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच शुरू हो चुका है। कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में दोनों टीमें आमने-सामने हैं। यह सीनियर पुरुष स्तर पर भारत और ब्राजील के बीच पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला है। फीफा रैंकिंग में पांचवें स्थान पर मौजूद ब्राजील के सामने 138वें नंबर की भारतीय टीम कड़ी चुनौती पेश करने की कोशिश कर रही है।

ब्राजील ने 29वें मिनट में शानदार गोल के साथ भारत के खिलाफ 0-1 की बढ़त बना ली है। एस्टेवाओ ने भारतीय डिफेंस से मिली जगह का फायदा उठाते हुए बेहतरीन शॉट लगाया, जिस पर गुरप्रीत सिंह संधू के पास बचाव का कोई मौका नहीं था। यह ब्राजील का मैच में पहला बड़ा शॉट था और उसने सीधे गोल का रूप ले लिया।ब्राजील ने 42वें मिनट में एक और गोल करते हुए भारत के खिलाफ अपनी बढ़त 0-2 कर ली है। पेड्रो के इस गोल में भारतीय गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू की बड़ी गलती रही। गेंद उनके पास से निकलकर सीधे गोल में चली गई।

प्रशंसकों में उत्साह

कोलकाता में इस मुकाबले को लेकर जबरदस्त उत्साह है। ब्राजील की टीम में रियल मैड्रिड के स्टार विनीसियस जूनियर, कप्तान मार्क्विनहोस और युवा सितारे एस्टेवाओ जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। कार्लो एंसेलोटी की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले मैच में 4-2 की जीत के बाद भारत पहुंची है। उस मुकाबले में विनीसियस ने भी गोल किया था।



भारतीय टीम खालिद जमील की अगुआई में उतरेगी। ब्लू टाइगर्स ने अपने पिछले मैच में पनामा के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला था। रयान विलियम्स ने भारत को बढ़त दिलाई थी। अब भारतीय डिफेंस के सामने विनीसियस, एस्टेवाओ और पेड्रो जैसे हमलावरों को रोकने की बड़ी चुनौती होगी। यह ब्राजील का भारतीय सरजमीं पर पहला अंतरराष्ट्रीय मैच भी है। मुकाबले के बाद भारत को छह अक्तूबर को इसी मैदान पर उरुग्वे के खिलाफ भी खेलना है।