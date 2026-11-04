बैलोन डी'ओर: विराट कोहली के बधाई संदेश ने हैरी केन को क्यों किया भावुक? फुटबॉल स्टार ने खुद बताई दिल की बात

Sports people like Virat Kohli, I really admire him. — Harry Kane https://t.co/FForlOA2fq — Vivek (@Hailkohli18) November 3, 2026

बायर्न म्यूनिख और एटलेटिको मैड्रिड के बीच चैंपियंस लीग मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में केन से पूछा गया कि क्या किसी खास व्यक्ति के बधाई संदेश ने उन्हें आश्चर्यचकित किया। इस पर इंग्लैंड के कप्तान ने विराट कोहली का नाम लिया। केन ने कहा, 'जिन लोगों को मैं अपना आदर्श मानता हूं, उनमें से कई ने मुझे संदेश भेजे। डेविड बेकहम, टॉम ब्रैडी और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के अलावा मेरे अच्छे दोस्त एड शीरन ने भी मुझे बधाई दी। मैं हर एक संदेश के लिए बेहद आभारी हूं।'उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि मैंने इस बात का अंदाजा कम लगाया था कि कितने लोग मुझे यह पुरस्कार जीतते हुए देखना चाहते थे। आप उम्मीद करते हैं कि आपके दोस्त और परिवार वाले आपके लिए खुश होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर मिले प्यार और उन लोगों के संदेशों ने मुझे अभिभूत कर दिया, जिनके पास मेरा नंबर तक नहीं था। इससे मुझे एहसास हुआ कि यह उपलब्धि कितनी बड़ी थी और कितने लोग वास्तव में मेरे लिए खुश थे।'