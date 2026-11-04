बैलोन डी'ओर: विराट कोहली के बधाई संदेश ने हैरी केन को क्यों किया भावुक? फुटबॉल स्टार ने खुद बताई दिल की बात
बैलोन डी'ओर जीतने वाले इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने खुलासा किया कि विराट कोहली का बधाई संदेश पाकर वह अभिभूत हो गए थे। कोहली ने उनकी मेहनत, धैर्य और ईमानदारी की तारीफ की थी। केन ने डेविड बेकहम, टॉम ब्रैडी और एड शीरन से मिले संदेशों का भी जिक्र किया।
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बायर्न म्यूनिख और एटलेटिको मैड्रिड के बीच चैंपियंस लीग मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में केन से पूछा गया कि क्या किसी खास व्यक्ति के बधाई संदेश ने उन्हें आश्चर्यचकित किया। इस पर इंग्लैंड के कप्तान ने विराट कोहली का नाम लिया। केन ने कहा, 'जिन लोगों को मैं अपना आदर्श मानता हूं, उनमें से कई ने मुझे संदेश भेजे। डेविड बेकहम, टॉम ब्रैडी और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के अलावा मेरे अच्छे दोस्त एड शीरन ने भी मुझे बधाई दी। मैं हर एक संदेश के लिए बेहद आभारी हूं।'
उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि मैंने इस बात का अंदाजा कम लगाया था कि कितने लोग मुझे यह पुरस्कार जीतते हुए देखना चाहते थे। आप उम्मीद करते हैं कि आपके दोस्त और परिवार वाले आपके लिए खुश होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर मिले प्यार और उन लोगों के संदेशों ने मुझे अभिभूत कर दिया, जिनके पास मेरा नंबर तक नहीं था। इससे मुझे एहसास हुआ कि यह उपलब्धि कितनी बड़ी थी और कितने लोग वास्तव में मेरे लिए खुश थे।'
Sports people like Virat Kohli, I really admire him. — Harry Kane https://t.co/FForlOA2fq— Vivek (@Hailkohli18) November 3, 2026
हैरी केन के बैलोन डी'ओर जीतने के एक दिन बाद विराट कोहली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके लिए खास संदेश लिखा था। कोहली ने केन की मेहनत, धैर्य और खेल के प्रति ईमानदारी की तारीफ करते हुए उन्हें इस सम्मान का हकदार बताया था।
कोहली ने लिखा था, 'हैरी, मेरे दोस्त, आप इस पुरस्कार के हर हिस्से के हकदार हो। शीर्ष स्तर पर इतने वर्षों तक फुटबॉल खेलते हुए जिस धैर्य, मेहनत और ईमानदारी के साथ आपने खुद को पेश किया है, वह काबिलेतारीफ है। आपके लिए बेहद खुश हूं। भगवान आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दें। उन्हें आप पर बहुत गर्व होगा, ठीक वैसे ही जैसे आपको अपनी इस यात्रा पर होगा। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। बधाई।'
Harry my friend, you deserve every bit of this award for your resilience, hard work and honesty with which you’ve carried yourself through all these years playing football at the top. Really happy for you. God bless you and your family. They must all be very proud of you as you would be of your own journey. My best wishes always. Congratulations 👏❤️ @HKane— Virat Kohli (@imVkohli) October 27, 2026
हैरी केन यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले पांचवें अंग्रेज खिलाड़ी बने। उनसे पहले स्टेनली मैथ्यूज (1956), बॉबी चार्ल्टन (1966), केविन कीगन (1978 और 1979) और माइकल ओवेन (2001) यह सम्मान हासिल कर चुके हैं। केन के शानदार प्रदर्शन ने इंग्लैंड को 2026 फीफा विश्व कप में तीसरा स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। यह 1966 में विश्व कप जीतने के बाद टूर्नामेंट में इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। इसके अलावा वह पिछले सीजन यूरोप के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे और बायर्न म्यूनिख के साथ बुंडesलीगा खिताब, डीएफबी-पोकल और फ्रांज बेकनबावर सुपरकप भी जीते। इस तरह बैलोन डी'ओर के साथ केन के करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई।