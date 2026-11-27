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जोनसन के निधन पर उनके पूर्व क्लब विकिंगुर ने गहरा दुख व्यक्त किया। क्लब की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'हमें अपने प्रिय दोस्त और साथी खिलाड़ी इंगवार जोनसन के निधन की खबर देते हुए बेहद दुख हो रहा है। उनका निधन बुधवार 25 नवंबर को अपने प्रियजनों के बीच हुआ। क्लब और विकिंगुर परिवार इस मुश्किल समय में उनके परिवार और करीबियों के साथ खड़ा है।'इंगवार जोनसन 2016 में फ्रांस में आयोजित यूरोपीय चैंपियनशिप के लिए आइसलैंड की टीम में शामिल थे। हालांकि, उन्हें टूर्नामेंट में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला और वह बतौर अनयूज्ड सब्स्टीट्यूट टीम का हिस्सा रहे। इस टूर्नामेंट में आइसलैंड ने फुटबॉल जगत को चौंकाते हुए प्री-क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। यह यूरोपीय चैंपियनशिप के इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक माना जाता है। हालांकि, क्वार्टर फाइनल में आइसलैंड को मेजबान फ्रांस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।यूरोपीय फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था यूईएफए ने भी इंगवार जोनसन के निधन पर शोक व्यक्त किया। यूईएफए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उनके परिवार, दोस्तों और पूर्व साथियों के प्रति संवेदना जताई। यूईएफए ने अपने संदेश में कहा कि इस मुश्किल समय में उसकी संवेदनाएं जोनसन के परिवार और करीबियों के साथ हैं।