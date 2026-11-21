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कोलोन के डिफेंडर जोएल श्मिड ने केन को पेनल्टी एरिया में गिरा दिया। केन दर्द से कराह उठे। उन्होंने हालांकि थोड़ी देर के लिए खेलना जारी रखा लेकिन जल्द ही मैदान पर उपचार लेने के बाद दो फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मैदान से लंगड़ाते हुए बाहर चले गए। विज्ञापन



बायर्न म्यूनिख ने बयान में कहा, 'हैरी केन शुक्रवार को बायर्न म्यूनिख के बुंडेसलिगा में कोलोन के खिलाफ घरेलू मैच के दौरान चोटिल हो गए। उनके बाएं टखने के ‘सिंडेस्मोसिस लिगामेंट’ में चोट लगी है। बायर्न म्यूनिख की मेडिकल टीम की जांच में इसकी पुष्टि हुई है। इसलिए यह 33 वर्षीय खिलाड़ी अगले कुछ महीनों तक मैदान से बाहर रहेगा।' कोलोन के डिफेंडर जोएल श्मिड ने केन को पेनल्टी एरिया में गिरा दिया। केन दर्द से कराह उठे। उन्होंने हालांकि थोड़ी देर के लिए खेलना जारी रखा लेकिन जल्द ही मैदान पर उपचार लेने के बाद दो फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मैदान से लंगड़ाते हुए बाहर चले गए।बायर्न म्यूनिख ने बयान में कहा, 'हैरी केन शुक्रवार को बायर्न म्यूनिख के बुंडेसलिगा में कोलोन के खिलाफ घरेलू मैच के दौरान चोटिल हो गए। उनके बाएं टखने के ‘सिंडेस्मोसिस लिगामेंट’ में चोट लगी है। बायर्न म्यूनिख की मेडिकल टीम की जांच में इसकी पुष्टि हुई है। इसलिए यह 33 वर्षीय खिलाड़ी अगले कुछ महीनों तक मैदान से बाहर रहेगा।'

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इंग्लैंड की फुटबॉल टीम के कप्तान हैरी केन बायर्न म्यूनिख और कोलोन के बीच 1-1 से ड्रॉ रहे मैच के दौरान चोटिल हो गए जिसके कारण उन्हें ‘अगले कुछ महीनों’ तक खेल से बाहर रहना पड़ सकता है। उनके बाएं टखने में ‘लिगामेंट’ फट गया है और इस बैलोन डि ओर विजेता को पूरी तरह फिट होने में कुछ महीने का समय लगेगा।