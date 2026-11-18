भारतीय फुटबॉलर को किया गया नस्लीय इशारा?: फलस्तीन अंडर-17 टीम के खिलाड़ी की अभद्रता, भारत ने कैसे सिखाया सबक?
एएफसी अंडर-17 एशियाई कप क्वालिफायर में भारत और फिलिस्तीन के मुकाबले के दौरान विवादित घटनाएं हुईं। भारतीय कप्तान के खिलाफ नस्लीय इशारे का आरोप लगा, जबकि एक फिलिस्तीनी खिलाड़ी को खतरनाक व्यवहार के लिए रेड कार्ड मिला। इन सबके बीच भारत ने 4-1 से जीत दर्ज की।
विस्तार
भारत और फलस्तीन के बीच एएफसी अंडर-17 एशियाई कप 2027 क्वालिफायर मुकाबले में फुटबॉल से ज्यादा विवादों की चर्चा रही। मैच के दौरान भारतीय कप्तान दलालमुआन गंगटे के खिलाफ फिलिस्तीनी खिलाड़ी पर नस्लीय इशारा करने का आरोप लगा। वहीं, एक अन्य खिलाड़ी को भारतीय फुटबॉलर के खिलाफ खतरनाक व्यवहार के लिए सीधे रेड कार्ड दिखाया गया। हालांकि, इन घटनाओं का असर भारतीय टीम के प्रदर्शन पर नहीं पड़ा। ब्लू कोल्ट्स ने शानदार खेल दिखाते हुए मुकाबला 4-1 से अपने नाम किया।
भारतीय कप्तान के खिलाफ नस्लीय इशारे का आरोप
मुकाबले के दौरान फलस्तीन के जर्सी नंबर 19 के खिलाड़ी को भारतीय कप्तान गंगटे के करीब नाक के सामने हाथ घुमाने जैसा इशारा करते देखा गया। इस हरकत की सोशल मीडिया पर आलोचना हुई। कई लोगों ने इसे नस्लीय रूढ़िवादिता से जुड़ा इशारा माना, जिसका इस्तेमाल किसी समुदाय का अपमान करने के लिए किया जाता है। यह घटना लाइव प्रसारण के कैमरे में भी कैद हुई, लेकिन मैच अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मुकाबले में इससे पहले भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच कई बार तनातनी देखने को मिली थी।
Palestine No. 19 does a racist gesture towards India U17 captain Gangte. Referee takes no action. Racism has no place in football. AFC needs to investigate this 🚫 https://t.co/iUNBdLD1oE— Troll Football Media (@TrollFootball2) November 17, 2026
मैच के नौवें मिनट के आसपास एक और विवादित घटना हुई। फलस्तीन के मोहम्मद जमहूर ने भारतीय खिलाड़ी को पीछे से दो बार लात मारी। इसके बाद जमीन पर गिरे भारतीय फुटबॉलर के हाथ पर पैर रखने का आरोप भी लगा। इस घटना के बाद रेफरी ने हस्तक्षेप किया और जमहूर को सीधे रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया। इस तरह फलस्तीन की टीम मुकाबले के शुरुआती मिनटों में ही 10 खिलाड़ियों तक सीमित हो गई।
🚨 ABSOLUTE DISGRACE FROM PALESTINE. No Sportsmanship, no discipline, disgraceful to football. For How many Matches a ban is justified? Drop a comment! @theafcdotcom @IndianFootball https://t.co/WXJSsSb7GU— FootyNUVA (@FootyNUVA) November 17, 2026
भारत ने चार गोल दागकर दर्ज की शानदार जीत
मैदान पर विवादों के बीच भारतीय टीम ने अपने प्रदर्शन से जवाब दिया। सातवें मिनट में कंबूहाओ ने गोल करके भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई। हालांकि, पहले हाफ के इंजरी टाइम में यजान खलीफा ने पेनल्टी पर गोल करके फलस्तीन को 1-1 की बराबरी दिला दी। भारी बारिश के कारण मुकाबले में कुछ समय के लिए रुकावट भी आई।
दूसरे हाफ में भारतीय खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाया। 51वें मिनट में मुकुंडो ने शानदार गोल करके भारत को फिर बढ़त दिलाई। इसके सात मिनट बाद कप्तान गंगटे ने गोल दागकर स्कोर 3-1 कर दिया। 88वें मिनट में जोरामदिंथारा ने चौथा गोल करके भारत की जीत पक्की कर दी। इस तरह भारतीय टीम ने विवादों और तनाव के बीच संयम बनाए रखते हुए 4-1 से मुकाबला जीत लिया।