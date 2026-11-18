🚨 ABSOLUTE DISGRACE FROM PALESTINE. No Sportsmanship, no discipline, disgraceful to football. For How many Matches a ban is justified? Drop a comment! @theafcdotcom @IndianFootball https://t.co/WXJSsSb7GU — FootyNUVA (@FootyNUVA) November 17, 2026

मैच के नौवें मिनट के आसपास एक और विवादित घटना हुई। फलस्तीन के मोहम्मद जमहूर ने भारतीय खिलाड़ी को पीछे से दो बार लात मारी। इसके बाद जमीन पर गिरे भारतीय फुटबॉलर के हाथ पर पैर रखने का आरोप भी लगा। इस घटना के बाद रेफरी ने हस्तक्षेप किया और जमहूर को सीधे रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया। इस तरह फलस्तीन की टीम मुकाबले के शुरुआती मिनटों में ही 10 खिलाड़ियों तक सीमित हो गई।मैदान पर विवादों के बीच भारतीय टीम ने अपने प्रदर्शन से जवाब दिया। सातवें मिनट में कंबूहाओ ने गोल करके भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई। हालांकि, पहले हाफ के इंजरी टाइम में यजान खलीफा ने पेनल्टी पर गोल करके फलस्तीन को 1-1 की बराबरी दिला दी। भारी बारिश के कारण मुकाबले में कुछ समय के लिए रुकावट भी आई।दूसरे हाफ में भारतीय खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाया। 51वें मिनट में मुकुंडो ने शानदार गोल करके भारत को फिर बढ़त दिलाई। इसके सात मिनट बाद कप्तान गंगटे ने गोल दागकर स्कोर 3-1 कर दिया। 88वें मिनट में जोरामदिंथारा ने चौथा गोल करके भारत की जीत पक्की कर दी। इस तरह भारतीय टीम ने विवादों और तनाव के बीच संयम बनाए रखते हुए 4-1 से मुकाबला जीत लिया।