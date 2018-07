A fourth consecutive 0-0 half-time scoreline in the #WorldCup



इंग्लैंड और कोलंबिया के बीच मंगलवार को फीफा विश्व कप 2018 का प्री-क्वार्टरफाइनल का मुकाबाल स्पार्टक स्टेडियम को खेला जा रहा है। इंग्लैंड की कोशिश क्वार्टरफाइनल में पहुंचने की होगी क्योंकि पिछले तीन विश्व कप से वह प्री-क्वार्टरफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाया है। वहीं, कोलंबिया की कोशिश लगातार दूसरी बार अंतिम-8 में पहुंचने की होगी। बता दें कि इंग्लैंड 2006 के बाद से क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचा है।गौरतलब है कि इंग्लैंड की टीम अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर रही थी। पहले दोनों मुकाबले बड़े अंतर से जीतने वाली इंग्लैंड को अपने आखिरी लीग मैच में बेल्जियम से 0-1 की शिकस्त झेलनी पड़ी थी। हालांकि, इस मैच में इंग्लैंड ने गोल करने में दिलचस्पी भी नहीं दिखाई थी और ज्यादा प्रयास भी नहीं किए थे।इस मुकाबले में कोलंबिया के स्टार खिलाड़ी रॉड्रिग्ज पैर में सूजन के कारण नहीं खेल रहे हैं। रॉड्रिग्ज पर टीम का पूरा दारोमदार था लेकिन देखना यह होगा कि क्या कोलंबिया अपने स्टार खिलाड़ी रॉड्रिग्ज गैरमौजूदगी में इस मुकाबले में कमाल कर पाती है या नहीं। याद हो कि पिछले विश्व कप में रॉड्रिग्ज ने 6 गोल दागे थे और गोल्डन बूट का खिताब जीता था।बता दें कि इंग्लैंड की नजर दूसरी बार खिताब जीतने की राह में आगे बढ़ने पर होगी, जबकि कोलंबिया 2014 में ब्राजील में हुए विश्व कप के अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी। 1998 विश्व कप में दोनों टीमों के बीच पहली बार सामना हुआ था जहां इंग्लैंड ने कोलंबिया को 2-0 से हराया था।इंग्लैंड 52 प्रतिशत, कोलंबिया 48इंग्लैंड- ऑफ टारगेट 2, ऑन टारगेट 2कोलंबिया- ऑफ टारगेट 4, ऑन टारगेट 4इंग्लैंड 4, कोलंबिया 0पहले हाफ का खेल खत्म। 3 मिनट का इंजुरी टाइम जोड़ा गया है।हाफटाइम में 10 मिनट का खेल बचा है। दोनों ही टीम अब तक गोल करने में नाकाम रही।कोलंबिया के खिलाड़ी रहीम स्टर्लिंग और किरेन ट्रिपपीयर के क्रास इंटरसेप्ट करने में सफल रहे। वहीं इंग्लैंड को भी मौका मिला जब ट्रिपपीयर के क्रास पर हैरी केन ने हेडर लगाया लेकिन यहां भी निराशा हाथ लगी।इंग्लैंड को फ्री किक मिली।इंग्लैंड को मिला कॉर्नर। अब तक खेले गए मैच में यह इंग्लैंड का चौथा कॉर्नर था लेकिन कोई सफलता नहीं।पहले हाफ का खेल खत्म होने में 15 मिनट का समय बचा है। इंग्लैंड ने कई मौके बनाने में सफर हुए लेकिन नाकाम रहे। वहीं, कोलंबिया के गोलकीपर डेविड ओस्पीना ने इंग्लैंड को दो मौके को ध्वस्त किया और अपना गोल बचाए रखा।कोलंबिया अब थोड़ा खेल दिखाना शुरू किया है पर लय में अभी भी नजर में नहीं आ रही है।अब तक खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड लगातार कोलंबिया पर हावी दिख रही है। कोलंबिया लगातार मूव करने की फिराक में हैं लेकिन वह इंग्लैंड के डिफेंडरों का सामना नहीं कर पा रही है।इंग्लैंड को कॉर्नर मिला लेकिन कोलंबिया के गोलकीपर डेविड ओस्पीना ने उसे क्लीयर किया।इंग्लैंड को मिली फ्री किक लेकिन कोई सफलता नहीं।किक हो चुका है। दोनों टीमों के बीच मुकाबला शुरू।डेविड ओस्पीना, सैंटियागो एरियास, विल्मार बारियोस, कार्लोस सांचेज, रडामेल फालकाओ, हुआन कुआड्राडो, यैरी मीना, हेफरसन लेरमा, हुआन मोहिका, हुआन क्विंटेरो, डेविनसन सांचेजजॉर्डन पिकफोर्ड, केली वॉकर, जॉन स्टोंस, हैरी मैगुइरे, ट्रिपपीयर, जेसी लिंगार्ड, जॉर्डन हैंडरसन, डेल एली, एशले यंग, रहीम स्टर्लिंग, हैरी केन