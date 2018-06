सर्बिया ने गोल करने का मौका गंवाया।ब्राजील के पास गोल करने का शानदार मौका था। नेमार गेंद को लेकर गोलपोस्ट की दिशा में चले थे, लेकिन गोल करने में नाकाम रहे।सर्बिया को कॉर्नर मिला, जिसका फायद वह उठाने में नाकाम रहे।सस को फाउल कराने के चलते सर्बिया के खिलाड़ी मैटिक को येलो कार्ड दिखाया गया।नेमार ने अपने गेंद को अपने नियंत्रण में लिया और गोलपोस्ट के बेहद करीब पहुंचे। इस वक्त नेमार ने गेब्रिएल को पासिंग दी, जिन्होंने तीन डिफेंडर्स के बचाते हुए नेमार को वापस गेंद देने में सफल रहे, नेमार ने 6 यार्ड बॉक्स के कॉर्नर से गोल की ओर शॉट लगाया लेकिन स्टोजकोविच ने एक हाथ से बेहतरीन बचाव किया।सर्बिया को कॉर्नर मिला। 20 यार्ड से साविच का शॉट डिफलेक्ट होकर बाहर चली गई।ब्राजील ने अपने टीम में बदलाव किया हे। मार्सेलो की जगह लुइस को मैदान पर बुलाया गया है।ब्राजील के पास अच्छा मौका था। नेमार ने गेब्रिएल को पासिंग दी लेकिन ग्रब्रिएल 10 यार्ड से गेंद को गोलपोस्ट में भेदने में असफल रहे।टीमें इस प्रकार हैंःसर्बियाः स्टोजकोविक; रुकाविना, वेल्जकोविच, मिलेंकोविच, कोलोरोव, मैटिक, मिलिंकोविच-साइक, टैडिक, लज्जिक, कोस्टिक, मित्रोविक।ब्राजीलः अलीसन, फागनेर, मिरांडा, थियागो सिल्वा, मार्सेलो, कैसीमेरो, पॉलिन्हो, विलियन,फिलिप कोटिन्हो , नेमार, जेशु।