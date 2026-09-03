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स्पेन फुटबॉल महासंघ का बड़ा कदम: महिला खिलाड़ियों के एग फ्रीज कराने की तैयारी, जानिए क्या है इसका कारण?

Thu, 03 Sep 2026 10:26 AM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Thu, 03 Sep 2026 10:26 AM IST
सार

स्पेन फुटबॉल महासंघ राष्ट्रीय महिला टीम की खिलाड़ियों के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। महासंघ महिला खिलाड़ियों के एग फ्रीज कराने की तैयारी में है। आइए जानते क्या है इस पहल के पीछे कारण...

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Spain Football Federation Backs Egg Freezing for national Women’s Team know all details and reason
स्पेन महिला फुटबॉल टीम - फोटो : Spanish Football Federation

विस्तार
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स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन (आरएफईएफ) महिला राष्ट्रीय टीम की खिलाड़ियों के लिए एग फ्रीज कराने की योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत खिलाड़ियों को फर्टिलिटी क्लिनिक के जरिए एग क्रायोपॉजर्वेशन की सुविधा दी जाएगी, जिससे वे अपने खेल करियर और परिवारिक योजनाओं के बीच संतुलन बना सकें।
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मातृत्व और करियर के बीच संतुलन की पहल
यह कदम उन महिला एथलीटों को ध्यान में रखकर उठाया गया है जिन्हें उच्च स्तर के पेशेवर करियर और मातृत्व के बीच तालमेल बिठाने में कठिनाई होती है। दो बार की बैलन डी'ओर विजेता एलेक्सिया पुटेलस ने इस पहल का समर्थन करते हुए कहा है कि यह एक बड़ी प्रगति है क्योंकि फेडरेशन यह समझता है कि देश के लिए खेलते समय खिलाड़ियों को किस परेशानी से गुजरना पड़ता है।
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अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जागरूकता
महिला खेल जगत में मातृत्व एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और फर्टिलिटी को सुरक्षित रखना खिलाड़ियों को अपना करियर रोके बिना फैसले लेने का विकल्प देता है। हालांकि, असिस्टेड रिप्रोडक्शन तकनीकों को लेकर अभी कोई आम प्रोटोकॉल नहीं है। इस मामले में विश्व डो एंटी-डोपिंग एजेंसी (वाडा) एक मुख्य बिंदु है, जो इस दौरान इस्तेमाल होने वाली दवाओं की समीक्षा करती है और कुछ पदार्थों के लिए चिकित्सीय छूट की अनुमति देती है।
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अन्य क्लबों और संस्थाओं के कदम
स्पेनिश फेडरेशन इस दिशा में पहल करने वाला इकलौता महासंघ नहीं है। साल 2021 में अमेरिका का रेसिंग लुइसविले क्लिनिक के साथ समझौता करने वाला पहला क्लब बना था। इस साल यूएफा ने भी क्लबों को अपनी नीतियों में प्रजनन उपचार शामिल करने की सिफारिश की थी, जिसके तहत चेल्सी ने भी एक निजी क्लिनिक के साथ समझौता किया है और एग फ्रीज करने के खर्च को उठाने के लिए एक फंड का गठन किया है। 
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