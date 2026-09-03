स्पेन फुटबॉल महासंघ का बड़ा कदम: महिला खिलाड़ियों के एग फ्रीज कराने की तैयारी, जानिए क्या है इसका कारण?

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विज्ञापन स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन (आरएफईएफ) महिला राष्ट्रीय टीम की खिलाड़ियों के लिए एग फ्रीज कराने की योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत खिलाड़ियों को फर्टिलिटी क्लिनिक के जरिए एग क्रायोपॉजर्वेशन की सुविधा दी जाएगी, जिससे वे अपने खेल करियर और परिवारिक योजनाओं के बीच संतुलन बना सकें।

मातृत्व और करियर के बीच संतुलन की पहल

यह कदम उन महिला एथलीटों को ध्यान में रखकर उठाया गया है जिन्हें उच्च स्तर के पेशेवर करियर और मातृत्व के बीच तालमेल बिठाने में कठिनाई होती है। दो बार की बैलन डी'ओर विजेता एलेक्सिया पुटेलस ने इस पहल का समर्थन करते हुए कहा है कि यह एक बड़ी प्रगति है क्योंकि फेडरेशन यह समझता है कि देश के लिए खेलते समय खिलाड़ियों को किस परेशानी से गुजरना पड़ता है।

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अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जागरूकता

महिला खेल जगत में मातृत्व एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और फर्टिलिटी को सुरक्षित रखना खिलाड़ियों को अपना करियर रोके बिना फैसले लेने का विकल्प देता है। हालांकि, असिस्टेड रिप्रोडक्शन तकनीकों को लेकर अभी कोई आम प्रोटोकॉल नहीं है। इस मामले में विश्व डो एंटी-डोपिंग एजेंसी (वाडा) एक मुख्य बिंदु है, जो इस दौरान इस्तेमाल होने वाली दवाओं की समीक्षा करती है और कुछ पदार्थों के लिए चिकित्सीय छूट की अनुमति देती है।

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