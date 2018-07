Ready for another big game?



पांच बार की विश्व चैंपियन ब्राजील और बेल्जियम के बीच क्वार्टर फाइनल का मुकाबला रूस के कजन एरीना स्टेडियम में खेला जा रहा है। ब्राजील के रिकॉर्ड छठे विश्व कप के लक्ष्य को ध्यान में रखकर इस मुकाबले को खेलने की कोशिश करेगी, लेकिन उनके सामने बेल्जियम के रेड डेविल्स की चुनौती है। वहीं, यदि बेल्जियम को अपने फुटबॉल इतिहास का सुनहरा पन्ना लिखना है तो खिताब की दावेदार ब्राजील के खिलाफ उन्हें अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाना होगा।गौरतलब है कि अंतिम-16 में बेल्जियम ने जापान के खिलाफ 3-2 से शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल कर अंतिम आठ में प्रवेश किया था। बेल्जियम की टीम में चेल्सी के एडन हेजार्ड, मैनचेस्टर सिटी के केविन ब्रुइन और मैनचेस्टर यूनाइटेड के रोमेलू लुकाकु हैं, जो उलटफेर करने का माद्दा रखते हैं। बेल्जियम की टीम पिछले विश्व कप में भी क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी।इससे पहले 1986 में क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया था, लेकिन वहां दिग्गज माराडोना की टीम से 0-2 की हार के साथ उनका सफर थम गया था। ग्रुप दौर और नॉकआउट की पहली बाधा पार करने के बाद तीसरी रैंकिंग की रेड डेविल्स को अगर 15 जुलाई को अगर मास्को में फाइनल खेलना है तो उन्हें अभी अपनी खामियों पर भी जोर देना होगा।43 मिनटः हाफ टाइम होने में महज 2 मिनट का खेल बचा है। ब्राजील पर पूरा दबाव बना हुआ है। पहले ही हाफ में बेल्जियम 2-0 से आगे हैं। क्या ब्राजील दूसरे हाफ में बेल्जियम की बराबरी कर पाएगी।बेल्जियम को कॉर्नर मिला लेकिन कोई फायदा नहीं।दूसरे हाफ का खेल खत्म होने में 15 मिनट का समय बचा है। क्या पांच बार की चैंपियन ब्राजील अपने आत्मघाती गोल का बदला ले पाएंगे या नहीं यह देखना हेगा।...और ये गोल। बेल्जियम को मिले कॉर्नर पर ब्राजील के खिलाड़ी फर्नांडीन्हों के हाथ में लगकर गेंद उनके ही गोलपोस्ट में चली गई। गोलकीपर एलिसन भी इसे रोक नहीं पाए। दरअसल, विंसेंट कोंपेनी ने केविन डी ब्रुइन के पास गेंद भेजी लेकिन गेंद फर्नांडीन्हों से टकरा टकराते हुए गोलपोस्ट में चली गई। इसके साथ ही ब्राजील को आत्मघाती गोल का झटका लगा, जबकि बेल्जियम को 1-0 की बढ़त मिली।ब्राजील को कॉर्नर मिला लेकिन मौके को भुना नही पाएं।बेल्जियम के खिलाड़ी फेलेनी ने नेमार को फाउल कराया। ब्राजील को फ्री किक मिली लेकिन कोई मौका नहीं।किक हो चुका है।एलिसन, फागनेर, थियागो सिल्वा, मिरांडा, मार्सेलो, पॉलिन्हो, फर्नांडीन्हों, विलियन, कॉटिन्हों, नेमार, गेब्रियल जीसस।थिबॉट कॉरटोइस, टोबी आल्डरवाइल्ड, विंसेंट कोंपेनी, जन वर्टोंगन, एक्सेल विस्टल, केविन डी ब्रुइन, मारौएन फेलेनी, रोमेलू लुकाकू, ईडन हेजार्ड, थॉमस मनियर, नासेर चेडली