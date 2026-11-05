फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा बवाल!: एक गोल के बाद मैदान बना जंग का अखाड़ा, रेफरी ने बांटे 51 रेड कार्ड; मैच रद्द
ब्राजील में उबरलांडिया और मामोरे के बीच अंडर-20 फुटबॉल सेमीफाइनल में गोल के बाद खिलाड़ियों और अधिकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। रेफरी ने कुल 51 रेड कार्ड दिखाए, जिनमें 43 खिलाड़ी, आठ सपोर्ट स्टाफ और दो बोर्ड अधिकारी शामिल थे। हंगामे के कारण मैच रद्द करना पड़ा और फुटबॉल का पिछला विश्व रिकॉर्ड टूट गया।
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ब्राजील में फुटबॉल के एक मुकाबले में ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अंडर-20 फुटबॉल मैच में खिलाड़ियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि रेफरी को एक-दो नहीं, बल्कि कुल 51 रेड कार्ड दिखाने पड़े। मैदान पर शुरू हुई मारपीट में खिलाड़ी ही नहीं, कोचिंग स्टाफ, टीम के अधिकारी और बॉल बॉय भी शामिल हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि मुकाबले को बीच में ही रद्द करना पड़ा। इस घटना के साथ ही फुटबॉल के एक मैच में सबसे ज्यादा रेड कार्ड दिखाए जाने का विश्व रिकॉर्ड भी टूट गया।
यह घटना ब्राजील के मिनास गेरैस में उबरलांडिया और मामोरे के बीच अंडर-20 कैम्पियोनाटो मिनेइरो (सेकंड डिवीजन) के सेमीफाइनल मुकाबले में हुई। मैच एस्टाडियो पारके डो साबिया में खेला जा रहा था। दूसरे हाफ के 54वें मिनट में मामोरे ने गोल करके अपनी बढ़त 3-1 कर ली। इसके बाद मैदान पर विवाद शुरू हो गया।
रेफरी की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक, मामोरे के फॉरवर्ड डावी ने गोल करने के बाद विपक्षी टीम के बेंच की ओर दौड़कर वहां मौजूद स्थानापन्न खिलाड़ियों और स्टाफ को चिढ़ाया। इससे नाराज होकर उबरलांडिया के गोलकीपिंग कोच पाउलो सर्जियो डायस डॉस सैंटोस मैदान में घुस गए और डावी से भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।
GUINNESS WORLD RECORD HAS BEEN BROKEN IN BRAZIL IN A FOOTBALL GAME. A Guinness World Record was broken for the number of red cards in a single game, the Minas Gerais Under-20 Championship clash between Uberlândia and Mamoré saw 51 sendings off, including 43 players and eight members of coaching staff 🤯🟥 A mass brawl that began in the 54th minute saw the referee break a record that had stood since 2011 for the most expulsions in a single fixture, according to reports from O Tempo 😭 The referee's report indicated that the chaos wasn't limited to the players. Six ball boys reportedly participated in the aggression, throwing punches, kicks, and objects at players and members of the Mamoré coaching staff. Stretchers and chairs were also used in the fighting that took close to 40 minutes to subside, while local military police were forced to attend to assess the vandalism inside the stadium after the air had cooled 🇧🇷— Peter O.U (@Parisdreams_emp) November 4, 2026
मामला इतना बढ़ गया कि दोनों टीमों के स्थानापन्न खिलाड़ी, तकनीकी स्टाफ और बोर्ड के सदस्य भी मैदान में पहुंच गए। रेफरी फर्नांडो पैट्रिक ड्रोसघिक मोडेस्टो के मुताबिक, इस झड़प में छह बॉल बॉय भी शामिल हो गए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि उन्होंने मामोरे के सदस्यों पर सामान, कुर्सियों और स्ट्रेचर से हमला किया। हालात को काबू में करने के लिए स्थानीय सैन्य पुलिस को स्टेडियम बुलाना पड़ा। आरोप यह भी लगे कि उबरलांडिया के अधिकारियों ने मामोरे के सदस्यों के उपकरणों को नुकसान पहुंचाया, जबकि जवाब में मामोरे के सदस्यों ने घरेलू टीम के ड्रेसिंग रूम में तोड़फोड़ की।
इस घटना से पहले ही तीन खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर किया जा चुका था। इसके बाद रेफरी ने अपनी रिपोर्ट में हिंसा में शामिल 48 अन्य लोगों को भी रेड कार्ड दिया। इनमें खिलाड़ी, अधिकारी और टीम के दूसरे सदस्य शामिल थे। कुल 51 रेड कार्ड पाने वालों में 43 खिलाड़ी, आठ सपोर्ट स्टाफ सदस्य और दो बोर्ड अधिकारी शामिल थे। इस तरह फुटबॉल के एक मैच में सबसे ज्यादा रेड कार्ड दिखाए जाने का पिछला रिकॉर्ड टूट गया। इससे पहले यह रिकॉर्ड अर्जेंटीना के दो क्लबों क्लेपोल और विक्टोरियानो एरेनास के नाम था। 2011 में पांचवें डिवीजन के मुकाबले में रेफरी ने कुल 36 रेड कार्ड दिखाए थे। ब्राजील में हुई इस घटना ने उस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया।