And that is the final action of the half! #KSAEGY pic.twitter.com/LuijLBHdrU — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 25, 2018

Meanwhile in Samara... #URU have doubled their lead!



A shot from Laxalt is deflected by @Cheryshev to go past Akinfeev - 2-0 to @Uruguay!#URURUS pic.twitter.com/bW0keuawXV — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 25, 2018

The formations for #URURUS...



Who are you backing? pic.twitter.com/YaYx2JniXO — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 25, 2018

पहला हाफ खेल होने की कगार पर। रूस का खेल देखकर आज उनके फैंस बेहद निराश होंगे।रूस के इगोर स्मोलनिकोव को फाउल करने पर येलो कार्ड दिखाया गया। यह उनका इस विश्व कप का दूसरा येलो कार्ड था, जिसके बाद रेफरी ने इसे रेड कार्ड में बदला। वह उन्हें मैच छोड़कर बाहर जाना होगा।मैच का पहला येलो कार्ड रूस के युरी गाजिंस्की को मिला। इसी के साथ उरुग्वे को फ्री किक।किक ऑफ के साथ ही मैच शुरूइगोर अकीनफीव, इल्या कुटेपोव, सर्गेई इग्नासेविच, डेनिस चेरीशेव, युरी गाजिंस्की, रोमन जोबिनिन, फेडर कुद्रीशोव, एंटोन मिरंचुक, एलेक्जेंडर सामेडोव, अर्टयोम डज्युबा, इगोर स्मोलनिकोवफर्नांडो मुसलेरा, डिएगो गॉडिन, रोड्रिगो बेंटानकर, नाहिटन नांडेज, लुइस सुआरेज, लुकास टोररेरा, मतिस वेसीनो, डिएगो लक्सल्ट, सेबेस्टियन कोटेस, एडिनसन कवानी, मार्टिन कैसर्स