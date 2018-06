31 मिनट: मोरक्को के नाबिल दिरार के फाउल करने के बाद पुर्तगाल को फ्री किक मिली। रोनाल्डो ने कोशिश की, लेकिन गोल करने का यह मौका बेकार चला गया।



25 मिनट: एक गोल से पिछड़ने के बावजूद मोरक्को ने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। स्टेडियम में मौजूद मोरक्को के फैंस भी लगातार अपनी टीम के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे है।



16 मिनट: एक गोल से पिछड़ने के बावजूद मोरक्को के खिलाड़ी लगातार आक्रामक फुटबॉल खेल रहे हैं। हकीम जियाच, नोर्डिन अमराबत और खालिद बोटाइब अच्छे मौके बना रहे हैं।



इस तरह क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ही विश्व कप में चार गोल करने वाले पुर्तगाल के दूसरे खिलाड़ी हो गए हैं। रोनाल्डो से पहले 1966 में इंग्लैंड में खेले गए विश्व कप में यूसीबियो ने 9 गोल किए थे।



स्कोर: पुर्तगाल 1- 0 मोरक्को



5 मिनट: ...और ये गोल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्रॉस पर शानदार हेडर लगाते हुए पुर्तगाल का खाता खोला। पुर्तगाल को पहला साफ मौका मिला और उसने उसे भुना लिया। शानदार क्रॉस पर रोनाल्डो का हेडर सीधा गोल में गया।



