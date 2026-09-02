तस्वीर: रोनाल्डो की बहन से मिले केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, कहा- स्टार फुटबॉलर तक हमार प्यार पहुंचाएंगी

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सतीशन ने लिखा, 'क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बहन, एल्मा एवेइरो, जब वे केरलम आई थीं, उनसे अच्छी बातचीत हुई। उनके साथ मलयाली लोगों का फुटबॉल और क्रिस्टियानो के लिए बहुत ज्यादा जुनून और प्यार साझा किया। उन्होंने प्यार से वादा किया कि वे केरलम के फुटबॉल फैंस की शुभकामनाएं और प्यार रोनाल्डो तक पहुंचाएंगी।'रिपोर्ट के मुताबिक एल्मा एवेइरो केरल के कोझिकोड में एक ज्वेलरी शोरूम 'स्पार्कल डायमंड फेस्ट' के उद्घाटन के लिए पहुंची हैं। उनके आने से पूरे राज्य में रोनाल्डो के फैंस और फुटबॉल फॉलोअर्स के बीच उत्साह है। एवेइरो की इस यात्रा के दौरान उनके लिए खास इंतजाम किया गया है। 53 साल की एल्मा एवेइरो, रोनाल्डो के बेहद करीब हैं। रोनाल्डो सोशल मीडिया पर अपनी बहन के साथ तस्वीरें साझा करते रहते हैं। इसलिए, फुटबॉल फैंस और रोनाल्डो फैंस के बीच एवेइरो का नाम अनजाना नहीं है।केरलम भारत का एक ऐसा राज्य है, जहां फुटबॉल के प्रति दिवागनी देखने को मिलती है। राज्य में रोनाल्डो को लेकर हर वर्ग के फुटबॉल फैंस के बीच दिवानगी है। बात रोनाल्डो की करें, तो फीफा विश्व कप 2026 में उनकी कप्तानी वाली पुर्तगाल का सफर निराशाजनक रहा था। टीम राउंड-16 से आगे नहीं बढ़ सकी थी। इसी के साथ रोनाल्डो को पुर्तगाल को विश्व कप जिताने का सपना भी टूट गया था। रोनाल्डो ने घोषणा की है कि आगामी फुटबॉल सीजन उनके करियर का आखिरी सीजन का हो सकता है।