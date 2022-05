Thailand Open 2022: पीवी सिंधू ने दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी अकाने यामागुची को हराया, सेमीफाइनल में पक्की की जगह

भारत की शीर्ष महिला शटलर पीवी सिंधू ने थाईलैंड ओपन 2022 के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधू ने अपनी शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए क्वॉर्टर फाइनल में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी अकाने यामागुची को पटखनी दी।

SUPER SINDHU 🙇♂️👑@Pvsindhu1 enters semifinals of #ThailandOpen2022 in style after defeating reigning world champion 🇯🇵's Akane Yamaguchi 21-15, 20-22, 21-13 in the quarter finals 😍



Well done champ! 👏#BWFWorldTour#IndiaontheRise#Badminton pic.twitter.com/084Y0lp9NU