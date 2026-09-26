एशियन गेम्स 2026: चिनप्पा-सेंथिलकुमार की जोड़ी को ब्रॉन्ज मेडल से करना पड़ा संतोष, सेमीफाइनल में मिली हार
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sat, 26 Sep 2026 12:05 PM IST
सार
भारत की अनुभवी स्क्वैश खिलाड़ी जोशना चिनप्पा और सेंथिलुकमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया। चिनप्पा इस बार महिला एकल का हिस्सा नहीं हैं। वह अब तक छह एशियन गेम्स मेडल जीत चुकी हैं।
विज्ञापन
विस्तार
एशियन गेम्स 2026 में भारत की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार ने स्क्वैश में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। हालांकि, भारतीय जोड़ी को सेमीफाइनल में हांगकांग, चीन की जोड़ी ली का यी और तांग मिंग होंग के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।
चिनप्पा-सेंथिलकुमार को सेमीफाइनल में मिली हार
एक बेहद रोमांचक और करीबी मुकाबले में भारत की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार सेमीफाइनल में 1-2 (10-11, 11-2, 10-11) से हार गई। इस हार के साथ उनका फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया। तीसरे और निर्णायक गेम में भारतीय जोड़ी 10-8 से आगे थी और उसके पास मैच जीतने के तीन मौके थे। हालांकि, वे इन मौकों का फायदा नहीं उठा सके। दबाव भरे क्षणों में जोशना का एक शॉट बाहर चला गया, जिससे वे निर्णायक गेम हार गए और उन्हें ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा।
विज्ञापन
चिनप्पा-सेंथिलकुमार को सेमीफाइनल में मिली हार
एक बेहद रोमांचक और करीबी मुकाबले में भारत की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार सेमीफाइनल में 1-2 (10-11, 11-2, 10-11) से हार गई। इस हार के साथ उनका फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया। तीसरे और निर्णायक गेम में भारतीय जोड़ी 10-8 से आगे थी और उसके पास मैच जीतने के तीन मौके थे। हालांकि, वे इन मौकों का फायदा नहीं उठा सके। दबाव भरे क्षणों में जोशना का एक शॉट बाहर चला गया, जिससे वे निर्णायक गेम हार गए और उन्हें ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा।
विज्ञापन
चिनप्पा का छठा एशियन गेम्स मेडल
यह चिनप्पा का छठा एशियन गेम्स मेडल है। इससे पहले यह अनुभवी खिलाड़ी तीन ब्रॉन्ज और दो सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। हालांकि, उनके मेडल कलेक्शन में अभी भी इस कॉन्टिनेंटल इवेंट का गोल्ड मेडल शामिल नहीं हो पाया है। चिनप्पा और सेंथिलकुमार ने शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस की जेमिका अरिबाडो और डेविड पेलिनो को 2-0 (11-3, 11-5) को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी और तभी भारत के लिए मेडल पक्का कर लिया था।
चिनप्पा सिंगल्स इवेंट का हिस्सा नहीं हैं, क्योंकि भारत ने सिंगल्स कैटेगरी में अनाहत सिंह और तन्वी खन्ना को उतारा है। अनाहत अपने पहले एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंचने की कोशिश में हैं। सिंगल्स सेमीफाइनल में उनका मुकाबला जापान की सातोमी वातानाबे से होना है। इससे पहले, शुक्रवार को उन्होंने क्वार्टर फाइनल में तन्वी को हराया था, जो एक ऑल-इंडियन मुकाबला था।
यह चिनप्पा का छठा एशियन गेम्स मेडल है। इससे पहले यह अनुभवी खिलाड़ी तीन ब्रॉन्ज और दो सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। हालांकि, उनके मेडल कलेक्शन में अभी भी इस कॉन्टिनेंटल इवेंट का गोल्ड मेडल शामिल नहीं हो पाया है। चिनप्पा और सेंथिलकुमार ने शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस की जेमिका अरिबाडो और डेविड पेलिनो को 2-0 (11-3, 11-5) को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी और तभी भारत के लिए मेडल पक्का कर लिया था।
चिनप्पा सिंगल्स इवेंट का हिस्सा नहीं हैं, क्योंकि भारत ने सिंगल्स कैटेगरी में अनाहत सिंह और तन्वी खन्ना को उतारा है। अनाहत अपने पहले एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंचने की कोशिश में हैं। सिंगल्स सेमीफाइनल में उनका मुकाबला जापान की सातोमी वातानाबे से होना है। इससे पहले, शुक्रवार को उन्होंने क्वार्टर फाइनल में तन्वी को हराया था, जो एक ऑल-इंडियन मुकाबला था।
विज्ञापन
हांगझोउ में किया था शानदार प्रदर्शन
शनिवार को पुरुषों के सिंगल्स सेमीफाइनल में भारत के अभय सिंह का मुकाबला पाकिस्तान के मुहम्मद इरफान से हुआ। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हांगझोउ 2023 में शानदार प्रदर्शन के बाद 2026 एशियन गेम्स में उतरे थे, जहां भारत ने स्क्वैश में पांच मेडल जीते थे, जिसमें दो गोल्ड, एक सिल्वर और दो ब्रॉन्ज शामिल थे।
पुरुष स्क्वैश टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, जबकि मिक्स्ड डबल्स में भी भारत ने पहला स्थान हासिल किया था। इसके अलावा सौरव घोषाल ने पुरुष सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीता था, जबकि महिला टीम और मिक्स्ड टीम स्पर्धाओं में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। अनाहत सिंह पिछली बार ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली महिला टीम और मिक्स्ड टीम का हिस्सा थीं। वहीं, जोशना चिनप्पा और तन्वी खन्ना भी महिला टीम इवेंट में भारत की ओर से खेली थीं।
शनिवार को पुरुषों के सिंगल्स सेमीफाइनल में भारत के अभय सिंह का मुकाबला पाकिस्तान के मुहम्मद इरफान से हुआ। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हांगझोउ 2023 में शानदार प्रदर्शन के बाद 2026 एशियन गेम्स में उतरे थे, जहां भारत ने स्क्वैश में पांच मेडल जीते थे, जिसमें दो गोल्ड, एक सिल्वर और दो ब्रॉन्ज शामिल थे।
पुरुष स्क्वैश टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, जबकि मिक्स्ड डबल्स में भी भारत ने पहला स्थान हासिल किया था। इसके अलावा सौरव घोषाल ने पुरुष सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीता था, जबकि महिला टीम और मिक्स्ड टीम स्पर्धाओं में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। अनाहत सिंह पिछली बार ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली महिला टीम और मिक्स्ड टीम का हिस्सा थीं। वहीं, जोशना चिनप्पा और तन्वी खन्ना भी महिला टीम इवेंट में भारत की ओर से खेली थीं।