एशियाड में महिला कबड्डी में शानदार रिकॉर्ड: 16 साल में भारत ने जीते कितने स्वर्ण? खिलाड़ियों के बारे में जानें

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एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल यानी स्वर्ण पदक के मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से शिकस्त दी। शुरुआत में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी और एक वक्त स्कोर 8-8 था, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम ने बढ़त बनाना शुरू किया और 15-10 की और फिर 22-16 की बढ़त बना ली। आखिर में भारत ने 37-34 की मजबूत बढ़त बनाकर मैच और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ईरान की टीम कोई टक्कर नहीं दे सकी। कबड्डी में एशियन गेम्स में हमेशा से भारत का दबदबा रहा है। चाहे वह महिला कबड्डी हो या पुरुष, टीम इंडिया ने एशियन गेम्स में हमेशा कोई न कोई पदक जीता है।